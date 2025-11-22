¡La primera estrella del K-pop! Anuncia Fortnite que llega Lisa de BLACKPINK al videojuego
La artista tailandesa encabezará el Fortnite Festival de la nueva temporada, con skin, música y accesorios inspirados en ella
La noticia tomó por sorpresa a los fans del K-pop y, en especial, a los seguidores de BLACKPINK: Lisa será la estrella elegida para encabezar el Fortnite Festival de la nueva temporada. Con ello, se confirma el lanzamiento de su skin, música, movimientos y accesorios dentro del videojuego.
La agencia de la cantante y actriz dio a conocer el anuncio desde sus redes sociales, a la espera de la confirmación de las cuentas oficiales del exitoso videojuego en línea.
“Nos vemos el 29 de noviembre”, publicó la cuenta oficial de LLOUD, desatando la euforia de los fans de Lisa, aunque también provocó reacciones negativas de algunos antifans debido a que la artista se convierte en la primera estrella del K-pop real en unirse al juego, más allá de los personajes de K-pop Demon Hunters.
See you November 29th 👀💜@Fortnite @FNFestival pic.twitter.com/GHidwZzTnq— LLOUD (@wearelloud) November 22, 2025
¿QUÉ HIZO LISA?
Aunque aún no se han revelado todos los detalles, se espera que con la llegada de la nueva skin se incluyan accesorios inspirados en la cantante, además de nuevas canciones disponibles para comprar junto con movimientos especiales.
Desde hace meses, la tienda del juego ya incluye el movimiento de “New Woman”, segundo sencillo de Lisa como solista y colaboración con Rosalía. Se especula que también se incorporarán “Rockstar” y “F*CK UP THE WORLD”.
Pese al descontento de algunas fans de otros grupos de kpop, Lisa es oficialmente la primera estrella de K-pop real en incorporarse a Fortnite. Sus compañeras de BLACKPINK ya habían tenido presencia en el juego con la llegada de sus temas “APT”, “Mantra” y “Like Jennie” a la tienda.
La intérprete de “Rockstar” se suma así a la larga lista de celebridades que han llegado al videojuego, entre ellas Lady Gaga, Bruno Mars, Billie Eilish, The Weeknd, Ariana Grande y Travis Scott, entre otros.