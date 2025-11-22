¡La primera estrella del K-pop! Anuncia Fortnite que llega Lisa de BLACKPINK al videojuego

La noticia tomó por sorpresa a los fans del K-pop y, en especial, a los seguidores de BLACKPINK: Lisa será la estrella elegida para encabezar el Fortnite Festival de la nueva temporada. Con ello, se confirma el lanzamiento de su skin, música, movimientos y accesorios dentro del videojuego.

La agencia de la cantante y actriz dio a conocer el anuncio desde sus redes sociales, a la espera de la confirmación de las cuentas oficiales del exitoso videojuego en línea.

“Nos vemos el 29 de noviembre”, publicó la cuenta oficial de LLOUD, desatando la euforia de los fans de Lisa, aunque también provocó reacciones negativas de algunos antifans debido a que la artista se convierte en la primera estrella del K-pop real en unirse al juego, más allá de los personajes de K-pop Demon Hunters.