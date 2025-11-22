¡La primera estrella del K-pop! Anuncia Fortnite que llega Lisa de BLACKPINK al videojuego

Show
/ 22 noviembre 2025
    ¡La primera estrella del K-pop! Anuncia Fortnite que llega Lisa de BLACKPINK al videojuego
    Lanzamiento. Lisa de BLACKPINK encabezará el Fortnite Festival con una colaboración que incluye skin, música y accesorios inspirados en ella. FOTOS: ESPECIAL

La artista tailandesa encabezará el Fortnite Festival de la nueva temporada, con skin, música y accesorios inspirados en ella

La noticia tomó por sorpresa a los fans del K-pop y, en especial, a los seguidores de BLACKPINK: Lisa será la estrella elegida para encabezar el Fortnite Festival de la nueva temporada. Con ello, se confirma el lanzamiento de su skin, música, movimientos y accesorios dentro del videojuego.

La agencia de la cantante y actriz dio a conocer el anuncio desde sus redes sociales, a la espera de la confirmación de las cuentas oficiales del exitoso videojuego en línea.

“Nos vemos el 29 de noviembre”, publicó la cuenta oficial de LLOUD, desatando la euforia de los fans de Lisa, aunque también provocó reacciones negativas de algunos antifans debido a que la artista se convierte en la primera estrella del K-pop real en unirse al juego, más allá de los personajes de K-pop Demon Hunters.

¿QUÉ HIZO LISA?

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, se espera que con la llegada de la nueva skin se incluyan accesorios inspirados en la cantante, además de nuevas canciones disponibles para comprar junto con movimientos especiales.

Desde hace meses, la tienda del juego ya incluye el movimiento de “New Woman”, segundo sencillo de Lisa como solista y colaboración con Rosalía. Se especula que también se incorporarán “Rockstar” y “F*CK UP THE WORLD”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Nueva aventura en el cine! Estrenan tráiler de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’

Pese al descontento de algunas fans de otros grupos de kpop, Lisa es oficialmente la primera estrella de K-pop real en incorporarse a Fortnite. Sus compañeras de BLACKPINK ya habían tenido presencia en el juego con la llegada de sus temas “APT”, “Mantra” y “Like Jennie” a la tienda.

La intérprete de “Rockstar” se suma así a la larga lista de celebridades que han llegado al videojuego, entre ellas Lady Gaga, Bruno Mars, Billie Eilish, The Weeknd, Ariana Grande y Travis Scott, entre otros.

Temas


Espectáculos
Fortnite
Viral

Localizaciones


México

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
El delito está clasificado como parte de los crímenes contra la libertad y desarrollo psicosexual de menores.

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025
La etapa de liquidación de AHMSA continúa con la venta de activos para cubrir obligaciones financieras y laborales.

Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd
Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación.

Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
Ganadoras. Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como parte del selecto grupo de mexicanas que han conquistado el título de Miss Universo.

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo
El SAT confirmó que en 2025 el aguinaldo mantiene su límite exento de 30 UMA, por lo que solo pagarán ISR quienes reciban más de 3,394.2 pesos; la retención aplica únicamente sobre el excedente

¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025
Más de 650 obras del programa federal “Escuela es Nuestra” serán revisadas por la Secretaría de Educación.

Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’