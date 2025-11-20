¡Nueva aventura en el cine! Estrenan tráiler de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’

/ 20 noviembre 2025
    ¡Nueva aventura en el cine! Estrenan tráiler de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’
    Trama. La historia regresa al mundo de Panem durante la cosecha de los 50 Juegos del Hambre, donde veremos a un joven ‘Haymitch’ luchando por sobrevivir en la arena. FOTO: ARCHIVO

El filme es otra de las precuelas de la saga original y tiene en elenco a Elle Fanning, Joseph Zada y Ralph Fiennes como el futuro ‘Presidente Snow’

La película ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ estrenó su primer avance oficial, donde ahora seguiremos al personaje de Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada. Esta adaptación de la novela homónima está basada en el quinto juego de la saga y se sitúa 24 años antes de los 74 Juegos del Hambre, evento que da inicio a la primera película.

Francis Lawrence, director de la trilogía original y de las precuelas, regresa una vez más para contar la historia de Haymitch Abernathy, quien más tarde se convertirá en el alcohólico mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Otro personaje conocido que aparece en el tráiler es Effie Trinket. La versión joven del icónico personaje, interpretado originalmente por Elizabeth Banks, será interpretada ahora por Elle Fanning, una de las actrices más destacadas de los últimos años en Hollywood.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?

El adelanto también muestra a Ralph Fiennes como el futuro Presidente Snow, acompañado del joven ‘Plutarch Heavensbee’, interpretado por el nominado al Oscar Jesse Plemons.

La historia regresa al mundo de Panem durante la cosecha de los 50 Juegos del Hambre, donde veremos a un joven Haymitch luchando por sobrevivir en la arena.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Vamos al cine! Tendrá Ariana Grande cierre de lujo en ‘Wicked: Por Siempre’

¿CUÁNDO ESTRENA LA PRECUELA DE LOS JUEGOS DEL HAMBRE?

El elenco también incluye a: Whitney Peak como ‘Lenore Dove Baird’, Mckenna Grace como ‘Maysilee Donner’, Jesse Plemons como ‘Plutarch Heavensbee ‘y la primera actriz Glenn Close como ‘Drusilla Sickle’.

La película llegará a cines y salas IMAX el próximo 20 de noviembre de 2026, siendo uno de los estrenos más esperados por los fans de la saga.

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

