¡Nueva aventura en el cine! Estrenan tráiler de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’

La película ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ estrenó su primer avance oficial, donde ahora seguiremos al personaje de Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada. Esta adaptación de la novela homónima está basada en el quinto juego de la saga y se sitúa 24 años antes de los 74 Juegos del Hambre, evento que da inicio a la primera película.

Francis Lawrence, director de la trilogía original y de las precuelas, regresa una vez más para contar la historia de Haymitch Abernathy, quien más tarde se convertirá en el alcohólico mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Otro personaje conocido que aparece en el tráiler es Effie Trinket. La versión joven del icónico personaje, interpretado originalmente por Elizabeth Banks, será interpretada ahora por Elle Fanning, una de las actrices más destacadas de los últimos años en Hollywood.