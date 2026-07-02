La Sinclair responde a Gabriel Soto y lamenta amenaza de demanda: ‘Me decepcionaste’

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    La Sinclair responde a Gabriel Soto y lamenta amenaza de demanda: ‘Me decepcionaste’
    Amargo. La Sinclair aseguró que nunca quiso hacer pública su relación con Gabriel Soto y calificó de decepcionante la actitud que el actor ha mostrado tras su ruptura. FOTO: CUARTOSCURO/ INSTAGRAM

La cantante rompió el silencio sobre su romance con el actor y aseguró que la advertencia de una posible demanda fue el golpe más doloroso tras el fin de su relación

Un nuevo drama protagoniza públicamente el actor Gabriel Soto y, esta vez, fue con otra de sus exparejas, la cantante identificada como La Sinclair, quien reaccionó a la nueva relación sentimental del actor y aseguró sentirse “decepcionada” de su actitud, luego de que él advirtiera que podría demandarla.

“Quiero destacar que ella era una mujer que, a pesar de que estaba separada, seguía casada y corría el riesgo de que el papá de su hijo no le diera la pensión si se hacía público que ella tenía una relación”, dijo Soto en un encuentro con la prensa, lo que provocó que ella respondiera en el programa De Primera Mano.

“Estoy bastante indignada por las acusaciones y por lo fuerte que me pegó escuchar que ventilara lo de los doctores, la gasolina y el súper. Un caballero debe portarse a la altura; él tiene una exclusividad con Televisa”, dijo la cantante en televisión nacional.

¿QUÉ PASÓ ENTRE LA SINCLAIR Y GABRIEL SOTO?

La cantante y Soto habrían mantenido una relación de un año y medio que, a petición del protagonista de ‘Corazón de Oro’, no se hizo pública hasta que fueron captados juntos vacacionando en las playas de Oaxaca.

“Yo estaba callada y él dijo que había sido una amiga. Me quedé callada, viví el duelo en mi casa. Cuando me di cuenta de que estaba subiendo fotos con Colibrí, fue cuando decidí hablar”, explicó.

La exnovia de Gabriel Soto aseguró que la amenaza de demanda que lanzó públicamente el actor fue lo que más dolor le causó.

“Es devastador que un ser humano se entregue a alguien que al final estuvo jugando un doble juego todo el tiempo. Y no nada más eso, este golpe bajo de querer demandarme. ¿Por qué hace esto?”, aseguró la cantante ante las cámaras de Imagen Televisión.

UNA GUERRA FUERA DEL AMOR

La disputa comenzó cuando apareció en escena la terapeuta en alimentación Colibrí Jiménez, a quien La Sinclair acusa de haberse interpuesto en su relación con Soto.

Y es que Soto explicó a los reporteros que apoyó económicamente a la cantante al cubrir gastos como despensa, consultas médicas y otros pagos.

“Y bueno, pues dentro de esta ayuda, cada mes era más y más dinero, ¿no? Ahora ayúdame para esto, ahora ayúdame para lo otro, y yo con todo el gusto lo hacía, pero llegó un momento en que también se me salió un poco de las manos”, dijo.

Por su parte, La Sinclair reaccionó a las declaraciones del actor. “Las cosas que él dijo de que me aproveché de la relación, cero. Yo le había dicho que fuera una relación privada, más no secreta”, afirmó.

MENSAJE FINAL

La amenaza de demanda de Soto, basada en un presunto uso indebido de su imagen, fue la que, aparentemente, le “rompió” el corazón a la cantante.

Durante la entrevista con Joanna Vega-Biestro, la cantante aseguró sentirse decepcionada y triste por la reacción del protagonista de telenovelas.

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“Estoy muy decepcionada de cómo te estás comportando y de cómo estás manejando esto, y de que quieras demandarme sabiendo cómo está mi situación, y cuánto estuve contigo en las buenas y en las malas, hasta en tu momento más bajo”, expresó.

“Tú, en tu conciencia, sabes cuánto te amé”, concluyó la entrevistada.

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Gabriel Soto

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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