¿Qué ver en streaming? Esto es lo más importante que llega en julio a México

Aunque aún no termina la Copa Mundial de Clubes, las plataformas de streaming tienen listo su catálogo de estrenos para ofrecer nuevas temporadas, series, películas y documentales durante julio. En VMÁS te presentamos algunas de las producciones más esperadas del mes para que aproveches los fines de semana, las tardes o las noches en casa disfrutando del mejor entretenimiento.

‘Silo’ (Temporada 3) – Apple TV+ (3 de julio de 2026) El aclamado thriller de ciencia ficción y distopía regresa con su tercera temporada. Tras los impactantes acontecimientos de la entrega anterior, la lucha por descubrir la verdad sobre el origen del silo y las mentiras gubernamentales se vuelve aún más peligrosa para los supervivientes. La serie es protagonizada por Rebecca Ferguson, Tim Robbins y Common, y está basada en las exitosas novelas de Hugh Howey.

‘La casa de la Pradera’ – Netflix (9 de julio de 2026) Se trata de una nueva adaptación televisiva de los clásicos libros de Laura Ingalls Wilder, que inspiraron la popular serie de televisión de la década de 1970. La historia sigue las vivencias, los desafíos familiares y el crecimiento de la familia Ingalls durante la colonización del oeste de Estados Unidos en el siglo XIX. La serie es protagonizada por Alice Halsey, Luke Bracey y Crosby Fitzgerald.

‘Heartstopper: Para siempre’ – Netflix (17 de julio) La historia de Nick y Charlie llega a su desenlace con una película especial que pondrá punto final a una de las historias de amor juvenil más exitosas del streaming. Kit Connor y Joe Locke retoman los papeles principales en una producción que cuenta con el guion y la supervisión de Alice Oseman, creadora de las novelas gráficas.

‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’ – Disney+ (23 de julio) La película biográfica retrata una etapa crucial en la vida de Bruce Springsteen y el proceso creativo que dio origen a su aclamado álbum “Nebraska”, publicado en 1982. Jeremy Allen White, protagonista de ‘The Bear’, interpreta al legendario músico bajo la dirección de Scott Cooper.

‘Pompeya: Más Allá del Tiempo’ – Disney+ (23 de julio) La serie documental de tres episodios, producida por National Geographic, reconstruye las últimas 24 horas de Pompeya antes de la erupción del Vesubio en el año 79 d. C., apoyándose en excavaciones en tiempo real y tecnología arqueológica.