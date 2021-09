‘La Sinvergüenza’... Christian Nodal estrena su primera colaboración con Belinda (video)

La historia gira entorno a una historia de amor, en la que Christian Nodal fue abandonado por la mujer que ama, y a quien trata de olvidar a través de la bebida y el juego.

“Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía”, dice parte de la canción.

En el video, aparecen los créditos donde se aprecia el nombre de la famosa cantante, además de una frase con la que culmina el video.

“El espíritu de la bruja está orientado a quemar el alma del amado”, firmada por Belinda Peregrín Schull.

Tras esta colaboración y su reciente aparición en los premios Billboard Latin Music Awards, en donde el cantante se llevó el galardón como “Artista regional mexicano del año”, se demuestra que la pareja continúa sólida en su relación amorosa.