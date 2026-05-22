¿La vas a ver? La secuela de ‘La Pasión de Cristo’ de Mel Gibson llegará en dos partes en 2027 y 2028

La secuela de ‘La Pasión de Cristo’, dirigida por Mel Gibson, llegará dividida en dos películas y se estrenará en 2027 y 2028, según informó Variety, medio que también reveló el primer vistazo del nuevo protagonista de la historia.

El actor y director presentó las primeras imágenes del proyecto, titulado ‘La Resurrección de Cristo’. La película original llegó a los cines en 2004 y se convirtió en una de las producciones religiosas más exitosas de la historia.

Gibson ofreció un primer vistazo a Jaakko Ohtonen como el nuevo Cristo, aunque desde la distancia. Además, Lionsgate modificó las fechas de estreno de ambas películas.