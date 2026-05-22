¿La vas a ver? La secuela de ‘La Pasión de Cristo’ de Mel Gibson llegará en dos partes en 2027 y 2028
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Jaakko Ohtonen interpretará a ‘Jesús’ luego de que Mel Gibson decidiera reemplazar a Jim Caviezel para evitar el uso excesivo de efectos de rejuvenecimiento digital
La secuela de ‘La Pasión de Cristo’, dirigida por Mel Gibson, llegará dividida en dos películas y se estrenará en 2027 y 2028, según informó Variety, medio que también reveló el primer vistazo del nuevo protagonista de la historia.
El actor y director presentó las primeras imágenes del proyecto, titulado ‘La Resurrección de Cristo’. La película original llegó a los cines en 2004 y se convirtió en una de las producciones religiosas más exitosas de la historia.
Gibson ofreció un primer vistazo a Jaakko Ohtonen como el nuevo Cristo, aunque desde la distancia. Además, Lionsgate modificó las fechas de estreno de ambas películas.
¿CUÁNDO ESTRENAN LAS SECUELAS DE ‘LA PASIÓN DE CRISTO’?
La primera parte del proyecto se estrenará el 6 de mayo de 2027 y la segunda llegará a los cines el 25 de mayo de 2028. Ambos lanzamientos fueron aplazados respecto a las fechas inicialmente previstas.
La producción concluyó recientemente tras 134 días de rodaje en distintas locaciones de Italia, entre ellas Roma, Matera y Bari.
Las primeras imágenes de la película muestran al actor finlandés Jaakko Ohtonen en el papel de ‘Jesús’ y a la actriz Mariela Garriga como María Magdalena. Ambos encabezan el reparto junto a Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.
Gibson calificó el proyecto como “una misión” personal en la que ha trabajado durante más de dos décadas y aseguró que representa “una parte importante” de su trayectoria cinematográfica. (Con información de Reforma y EFE)