Lady Gaga pausa concierto en Tokio para protestar contra las redadas de ICE

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 29 enero 2026
    Lady Gaga pausa concierto en Tokio para protestar contra las redadas de ICE
    Lady Gaga pausa concierto en Tokio para protestar contra las redadas de ICE FOTO: VANGUARDIA

La artista y cantante, Lady Gaga, se pronunció en contra de las redadas y persecuciones de ICE en las comunidades de Minnesota

El 29 de enero se reportó que la cantante y actriz, Lady Gaga, ha puesto en pausa su concierto en Tokio, Japón, para pronunciarse contra las redadas y operativos anti migración de ICE.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, también conocida como Lady Gaga, en referencia a la canción Radio Ga Ga, del grupo Queen, quiso mandar un mensaje de apoyo a las comunidades que se han vuelto foco de persecución por los operativos de ICE y la administración de Trump.

En un par de días, regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos’ expresó Lady Gaga.

TE PUEDE INTERESAR: El zar fronterizo promete ‘reducir’ a los agentes de ICE en Minnesota

En referencia a los actos de violencia en la ciudad de Minnesota, Lady Gaga agregó ‘y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer. Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros’.

Las declaraciones de Lady Gaga fueron accionadas por la reciente ejecución del enfermero, Alex Pretti, por parte de elementos de ICE, durante una manifestación. La víctima fue sometida, y posteriormente, ejecutada en el suelo por los agentes.

TE PUEDE INTERESAR: Ocho personas han muerto en redadas de ICE en lo que va de 2026

Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto. Espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que nos estén escuchando mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país’ sentenció Lagy Gaga.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redadas
protestas

Localizaciones


Estados Unidos
Tokio

Personajes


Lady Gaga

Organizaciones


ICE

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
De descarriados a descarrilados

De descarriados a descarrilados
true

La mañanera presidencial: una fórmula que se agotó
Asesinan y queman a maestra en Veracruz. Su hija de 15 años y su novio de 16 son señalados como presuntos responsables del crimen.

Asesinan y queman a maestra en Veracruz; hija de 15 años y su novio de 16 los presuntos culpables
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta por el fraude ‘toque fantasma’.

Secretaría de Seguridad advierte por fraude ‘toque fantasma’: Así es el peligroso ‘modus operandi’

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte
En 1993, gastar $2,500 pesos en una consola como la Super Nintendo o el Sega CD era una inversión seria.

Cuando 2 mil 500 pesos compraban una consola legendaria en 1993; equivale a 14 mil pesos actuales
Favorito. El cantante británico amplía su paso por el Estadio GNP Seguros ante la alta demanda de boletos entre sus fans.

¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa
El Real Madrid disputará la fase de Playoffs de la Champions League en busca de asegurar su lugar en los Octavos de Final del torneo europeo.

Sorteo de los Playoffs de la Champions League: fecha, horario y dónde verlo en México