Lady Gaga pausa concierto en Tokio para protestar contra las redadas de ICE

El 29 de enero se reportó que la cantante y actriz, Lady Gaga, ha puesto en pausa su concierto en Tokio, Japón, para pronunciarse contra las redadas y operativos anti migración de ICE.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, también conocida como Lady Gaga, en referencia a la canción Radio Ga Ga, del grupo Queen, quiso mandar un mensaje de apoyo a las comunidades que se han vuelto foco de persecución por los operativos de ICE y la administración de Trump.

‘En un par de días, regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos’ expresó Lady Gaga.

TE PUEDE INTERESAR: El zar fronterizo promete ‘reducir’ a los agentes de ICE en Minnesota

En referencia a los actos de violencia en la ciudad de Minnesota, Lady Gaga agregó ‘y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer. Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros’.

Las declaraciones de Lady Gaga fueron accionadas por la reciente ejecución del enfermero, Alex Pretti, por parte de elementos de ICE, durante una manifestación. La víctima fue sometida, y posteriormente, ejecutada en el suelo por los agentes.

TE PUEDE INTERESAR: Ocho personas han muerto en redadas de ICE en lo que va de 2026

‘Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto. Espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que nos estén escuchando mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país’ sentenció Lagy Gaga.