Las mejores series de 2022 hasta ahora (y otras que estrenan en febrero)

Por eso VMÁS dedicó una lista solo a los programas que merecen ser vistos, algunos serán dramas épicos que te harán llorar y otros será series de acción que te subirán la adrenalina. Al igual que en 2021, hay muchos programas nuevos que ya están haciendo historia como “Station Eleven” y “Peacemaker” , pero terminaron en 2022, por lo que los estamos tomando en cuenta. Algunos de ellos ya están al aire, y el resto son programas que sabemos con certeza o podemos especular que llegarán más adelante este año. Y aunque hemos investigado para asegurarnos de que valga la pena entusiasmarse con todos estos, no podemos prometer que serán tan increíbles como parecen, al menos no hasta que salgan a la luz.

Obviamente, Netflix sigue siendo el ‘gigante del streaming’, sin embargo, hemos llegado a un punto en la era del entretenimiento en donde simplemente hay demasiadas opciones, y todas al alcance de una suscripción. HBO Max ha alcanzado su punto máximo (‘Euphoria’ y ‘An Just like That’ lo respaldan) , Star+ ha acertado con un par de películas de la mano de Disney+. Amazon Prime Video sigue luchando por terreno, y Apple TV+ tiene un presupuesto tan grande que las estrellas de Hollywood ahora sueñan con trabajar con él. Y eso sin tener en cuenta las nuevas opciones como Paramount+ . ¿En resumen? Hay muchas series para ver este 2022, y muchas de ella son muy buenas.

Seamos realistas en esto por un momento... “Cómo conocí a tu padre” no es una serie que expandirá tus límites intelectuales. Pero es un programa fantástico para algo que todos realmente necesitamos: algo agradable para desconectarnos durante 20 minutos. Esta secuela (o spin-off, quién sabe) de “Cómo conocí a tu madre” básicamente cambia el guión, poniendo a Hilary Duff en 2022 en el centro de nuestra historia (y a Kim Cattrall como el mismo personaje 2050), mientras nos preguntamos con quién termina. No es una nueva historia, pero es divertido y agradable, y la mayoría de nosotros terminará viéndola toda.

Si te gustó “Only Murders in the Building” de Star+ el año pasado, “The Afterparty” puede que se vuelva tu favorita. Esta nueva serie de Apple TV+ está repleta de estrellas como Dave Franco, Tiffany Haddish, Sam Richardson, Ilana Glazer, Ben Schwartz, Dave Franco, Ike Barinholtz y John Early, y nos cuenta la historia de otro misterio de asesinato, esta vez se desarrolla en una reunión de la secundaria. con cada episodio que tiene lugar desde la perspectiva de un personaje diferente. Chris Miller es el creador y director de cada episodio.

“jeen-yuhs” tiene la oportunidad de ser uno de los documentales musicales más interesantes en años (o, al menos, desde ‘The Beatles: Get Back’ and ‘The Velvet Underground’ del año pasado). Esta serie de documentales está preparada para examinar, con más profundidad que nunca, la historia de Kanye West (ahora conocido como Ye). ¿Alguna vez has oído hablar de él? Y tiene la oportunidad, para bien o para mal, de contar su historia de una manera verdadera y honesta.

‘Severance’

Apple TV+

Estreno: 18 de febrero

Esta serie del productor y director Ben Stiller (que vuelve a sumergirse en la televisión después de la serie ‘Escape at Dannemora’ hace unos años) parece un thriller cómico oscuro con un ligero giro en la historia del mito del borrado de memoria (algo como ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’). La historia se centra en un hombre (Adam Scott) que se somete a un proceso en el que los recuerdos de su vida laboral y personal se separan al 100%, y uno no tiene conciencia del otro, y obviamente, algo de locura surgirá de allí.