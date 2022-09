En su programa “Me lo dijo Adela”, la periodista reconoció que además de no recibir invitación al evento, al solicitar la acreditación para cubrirlo esta le fue negada.

A Adela Micha le está costando caro su comentario “ya no tarda en morirse”, cuando se enteró de que Silvia Pinal fue hospitalizada en diciembre del año pasado a causa de la covid-19, pues no fue requerida al homenaje que se le rindió a la última diva del cine nacional el lunes pasado en Bellas Artes.

“Alguien me estaba diciendo por aquí que, si no fui invitada, no; de hecho, pedimos acreditación por parte de La Saga para que pudiéramos ir a cubrirlo y nos dijeron que pues no”, dijo.

“Pero a mí me da un gusto enorme, la vi bien, en silla de ruedas, pero movía los piecitos (era supercompleta, hacía de todo) antes así eran las actrices”, mencionó Micha.