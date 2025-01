Leyenda en la publicidad y moda: Muere el fotógrafo italiano Oliviero Toscani

El luto cayó ante la comunidad artística, de moda y de publicidad mundial debido al fallecimiento de Oliviero Toscani, el fotógrafo detrás de las provocativas campañas publicitarias de Benetton en las décadas de 1980 y 90, que más tarde rompió con la marca italiana de moda en medio de polémicas, falleció a los 82 años.

Toscani reveló el año pasado que padecía una rara enfermedad. “Con inmenso dolor anunciamos que nuestro querido Oliviero ha emprendido su próximo viaje”, dijeron en un comunicado su esposa, Kirsti, y sus tres hijos. Falleció en un hospital de Livorno, Toscana, informó la agencia de noticias ANSA.

Toscani sufría de amiloidosis, una enfermedad caracterizada por la acumulación de depósitos anormales de proteínas en el cuerpo. En agosto del año pasado dijo al diario italiano Corriere della Sera que había perdido 40 kilos (casi 90 libras) en un año, añadiendo: “No sé cuánto tiempo me queda de vida, pero de todas formas no me interesa vivir así”.