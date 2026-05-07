‘Li cham’: el documental en tsotsil que transforma el dolor femenino en memoria y resistencia

El cine no solo es entretenimiento o incluso educación; también es un canal de denuncia, un llamado de atención y un reflejo de la sociedad. Por ello, la llegada del documental ‘Li cham’ a las salas de cine en México representa una oportunidad para que las voces femeninas de una región azotada por diversas problemáticas sean escuchadas y “vistas”. La apuesta cinematográfica estuvo a cargo de Ana Ts’uyeb, quien nació en Chenalhó en 1997, ocho meses antes de la matanza de Acteal. De ahí que eligiera como nombre del proyecto la palabra tsotsil “Li cham”, que significa “morí”. De acuerdo con la sinopsis oficial, la cinta es el renacimiento de tres mujeres tsotsiles. Después de perder a sus bebés y familiares a causa de la violencia patriarcal, una parte de ellas “muere” para defender su vida y sus sueños.

DETRÁS DE LAS CONFESIONES A la directora del documental le tocó crecer con el desarrollo de las comunidades zapatistas y observar cómo la sociedad iba madurando en cuestiones de género. Con el tiempo, durante su etapa universitaria, comenzó a analizar la historia femenina de su propia familia. Primero realizó un reportaje escrito que decidió no difundir, para después transformarlo en un documental que esta semana llegará a salas comerciales.

La cineasta utilizó la palabra “Li cham” como título del largometraje, hablado totalmente en tsotsil, su lengua materna, la cual, de acuerdo con el censo del INEGI 2020, es hablada por casi medio millón de personas. “Es la historia de mi mamá Margarita, de mi tía Juana y de la esposa de mi primo. Habla de la muerte típica, pero también de la muerte de los sueños a causa de la violencia patriarcal y reflexiona sobre los usos y costumbres que violentan los derechos de las mujeres”, contó Ana Ts’uyeb a El Universal

HERIDAS REFLEJADAS Así, sus familiares narran la manera en que desde muy pequeñas debían trabajar, atender a los hombres y permanecer en casa, sin la posibilidad de buscar otras opciones de vida. Sin embargo, con la llegada del zapatismo las ilusiones florecieron y comenzaron no solo a proteger lo valioso de su tierra, sino también su independencia y libertad. Son tres generaciones de mujeres que, al mismo tiempo, representan el reflejo de lo vivido por muchas mujeres de la región.

“Para mí es importante conservar la lengua; no puede ser de otra manera si los protagonistas son tsotsiles. Crecí viendo ‘Rambo’, películas que sabes que son ficción, pero cuando tenía unos 17 años vi un documental en mi propia lengua y me impactó; fue un despertar para mí, porque estaba contando un contexto que yo misma vivía”, explicó Ana Ts’uyeb.