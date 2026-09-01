Lionel Richie vuelve al hospital tras sentirse mal durante un concierto

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    Lionel Richie vuelve al hospital tras sentirse mal durante un concierto
    Alarma. El cantante habría solicitado una silla para poder continuar con su presentación antes de ser llevado a recibir atención médica. FOTO: INTERNET

El cantante de 77 años habría presentado malestares durante una presentación en Missouri y permanece bajo observación médica

Esta es la segunda vez que el cantante y productor musical Lionel Richie acapara los encabezados de la prensa debido a presuntos problemas de salud, aunque, de acuerdo con reportes, solo se trataría de deshidratación.

La alarmante escena sucedió este sábado en St. Louis, Missouri, después de que se presentara en The Muny, el teatro de la ópera local.

Según fuentes cercanas al intérprete, durante el concierto habría reportado algunos malestares; incluso, aseguraron que pidió a su equipo que le llevaran una silla al escenario para poder concluir el show.

¿QUÉ LE PASÓ A LIONEL RICHIE?

El exjuez de American Idol no se ha pronunciado en sus redes sociales, lo que preocupa más a sus seguidores debido al hermetismo con el que se está tratando lo que, hasta el momento, se ha señalado como una simple deshidratación.

Las mismas fuentes aseguraron a TMZ que ya fue sometido a varias pruebas y que los doctores investigan una posible deshidratación leve.

Hasta el momento, permanece en la unidad de cuidados intensivos y bajo estricta observación médica; sin embargo, se espera que pueda recibir el alta este martes.

SEGUNDA VEZ

El episodio ocurre apenas dos meses después de que el cantante, de 77 años, también tuviera que ser trasladado a un hospital tras sentirse mal durante un concierto en St. Paul, Minnesota.

https://vanguardia.com.mx/show/septiembre-se-llena-de-estrenos-del-romance-al-terror-esto-llega-al-streaming-CI23186260

En aquella ocasión, Richie explicó al público que se sentía mareado y extraño, por lo que decidió acortar la presentación. Posteriormente, los paramédicos lo encontraron detrás del escenario y lo trasladaron en ambulancia a un hospital. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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