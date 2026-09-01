Lionel Richie vuelve al hospital tras sentirse mal durante un concierto
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El cantante de 77 años habría presentado malestares durante una presentación en Missouri y permanece bajo observación médica
Esta es la segunda vez que el cantante y productor musical Lionel Richie acapara los encabezados de la prensa debido a presuntos problemas de salud, aunque, de acuerdo con reportes, solo se trataría de deshidratación.
La alarmante escena sucedió este sábado en St. Louis, Missouri, después de que se presentara en The Muny, el teatro de la ópera local.
Según fuentes cercanas al intérprete, durante el concierto habría reportado algunos malestares; incluso, aseguraron que pidió a su equipo que le llevaran una silla al escenario para poder concluir el show.
¿QUÉ LE PASÓ A LIONEL RICHIE?
El exjuez de American Idol no se ha pronunciado en sus redes sociales, lo que preocupa más a sus seguidores debido al hermetismo con el que se está tratando lo que, hasta el momento, se ha señalado como una simple deshidratación.
Las mismas fuentes aseguraron a TMZ que ya fue sometido a varias pruebas y que los doctores investigan una posible deshidratación leve.
Hasta el momento, permanece en la unidad de cuidados intensivos y bajo estricta observación médica; sin embargo, se espera que pueda recibir el alta este martes.
SEGUNDA VEZ
El episodio ocurre apenas dos meses después de que el cantante, de 77 años, también tuviera que ser trasladado a un hospital tras sentirse mal durante un concierto en St. Paul, Minnesota.
En aquella ocasión, Richie explicó al público que se sentía mareado y extraño, por lo que decidió acortar la presentación. Posteriormente, los paramédicos lo encontraron detrás del escenario y lo trasladaron en ambulancia a un hospital. (Con información de El Universal)