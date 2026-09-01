Lionel Richie vuelve al hospital tras sentirse mal durante un concierto

Esta es la segunda vez que el cantante y productor musical Lionel Richie acapara los encabezados de la prensa debido a presuntos problemas de salud, aunque, de acuerdo con reportes, solo se trataría de deshidratación.

La alarmante escena sucedió este sábado en St. Louis, Missouri, después de que se presentara en The Muny, el teatro de la ópera local.

Según fuentes cercanas al intérprete, durante el concierto habría reportado algunos malestares; incluso, aseguraron que pidió a su equipo que le llevaran una silla al escenario para poder concluir el show.