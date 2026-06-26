Problemas de salud obligan a Lionel Richie a reprogramar conciertos de su gira

La estrella musical Lionel Richie es una de las pocas leyendas activas y vigentes de la música de los años 70. Por ello, preocupa a sus fans el deterioro de su estado de salud, el cual lo obligó a abandonar el escenario durante el arranque de su más reciente gira y, al menos este viernes, provocó la reprogramación de dos conciertos más.

Todo comenzó la noche del miércoles, durante el primer concierto realizado en Minnesota, cuando el cantante presentó un malestar físico mientras actuaba ante miles de seguidores.

La velada transcurría con normalidad en el Grand Casino Arena de St. Paul, cuando el intérprete de ‘Dancing on the Ceiling’ comenzó a sentirse mareado. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, Richie recorría el escenario con normalidad antes de detenerse y tomar asiento sobre una plataforma debido al malestar.