Problemas de salud obligan a Lionel Richie a reprogramar conciertos de su gira

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    Problemas de salud obligan a Lionel Richie a reprogramar conciertos de su gira
    Problemas. Lionel Richie fue atendido por paramédicos después de presentar un fuerte mareo durante el inicio de su concierto en Minnesota. FOTO: YOUTUBE/ INTERNET

El exjuez de American Idol dijo en pleno concierto que se sentía mareado y sin fuerzas, lo que provocó que abandonara el escenario apenas unos minutos después de iniciar el show

La estrella musical Lionel Richie es una de las pocas leyendas activas y vigentes de la música de los años 70. Por ello, preocupa a sus fans el deterioro de su estado de salud, el cual lo obligó a abandonar el escenario durante el arranque de su más reciente gira y, al menos este viernes, provocó la reprogramación de dos conciertos más.

Todo comenzó la noche del miércoles, durante el primer concierto realizado en Minnesota, cuando el cantante presentó un malestar físico mientras actuaba ante miles de seguidores.

La velada transcurría con normalidad en el Grand Casino Arena de St. Paul, cuando el intérprete de ‘Dancing on the Ceiling’ comenzó a sentirse mareado. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, Richie recorría el escenario con normalidad antes de detenerse y tomar asiento sobre una plataforma debido al malestar.

LO MANDAN A DESCANSAR

La promotora Live Nation Chicago informó a través de redes sociales que los conciertos programados para el 26 de junio en Chicago y el 27 de junio en Columbus, Ohio, serán reprogramados por recomendación médica, ya que al artista se le indicó descansar y recuperarse completamente antes de volver a los escenarios.

La empresa señaló además que tanto Richie como la agrupación Earth, Wind & Fire retomarán su agenda el 30 de junio en Pittsburgh, Pensilvania, y que las nuevas fechas serán anunciadas próximamente.

En el comunicado, el equipo del intérprete de ‘Hello’ lamentó los inconvenientes para los fans y aseguró que el cantante espera regresar pronto a los escenarios.

El concierto sufrió varias interrupciones y posteriormente fue suspendido, mientras integrantes de su equipo explicaban al público que el artista no podía continuar. Richie fue atendido por paramédicos tras bambalinas y trasladado a un hospital como medida preventiva, aunque su entorno señaló que se trató de un posible caso de deshidratación.

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Previo al incidente, el cantante había compartido en redes sociales su entusiasmo por el arranque de la gira, que contempla 26 presentaciones en Estados Unidos y Canadá junto a Earth, Wind & Fire. Esta nueva serie de conciertos da continuidad al tour iniciado en 2023 y 2024. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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