¡Llega a cines de México! ‘Amos del Universo’: nostalgia ochentera entre el espectáculo y la confusión

Puede que ‘Amos del Universo’ no sepa quién es su público. Claro, quizá el objetivo sea “todo el mundo”. Los grandes éxitos modernos suelen apuntar a esos cuatro cuadrantes dorados que podrían justificar gastar cientos de millones de dólares para hacer una película sobre un juguete antiguo. Pero, en lo que respecta a los famosos productos rubios de Mattel, He-Man no es ni nunca será Barbie. Es un personaje y una estética —músculos de fisicoculturista, cortes de cabello tipo tazón y todo lo demás— tan arraigados en la década de 1980 como es posible estarlo. El juguete se lanzó en 1982, aparentemente como un intento de competir con los productos de Star Wars. La serie animada llegó al año siguiente y, en 1987, se estrenó una película protagonizada por Dolph Lundgren. Fue un fracaso tanto de crítica como de taquilla, y eso ocurrió prácticamente en el punto más alto de su popularidad. Sí, algunos han reivindicado aquella versión de ‘Amos del Universo’ como un clásico de culto kitsch, y ha habido algunas series animadas en las últimas décadas, pero, culturalmente hablando, He-Man parece haberse quedado atrapado en aquella época. Es una reliquia que siguió el camino de los dibujos animados de los sábados por la mañana, salvo por aquel famoso meme acompañado por la canción ‘What’s Up?’ de 4 Non Blondes, al que se hace referencia en la nueva película. Sin embargo, incluso esa referencia ya parece algo desgastada: surgió en 2005.

Esta nueva versión de ‘Amos del Universo’ fue dirigida por Travis Knight, quien logró encontrar algo encantador en el universo de ‘Transformers’ con ‘Bumblebee’. Sin embargo, esta es una película que no parece saber exactamente qué quiere ser. Paradójicamente, es una producción de serie B con presupuesto de superproducción. Es caricaturesca y kitsch, pero al mismo tiempo parece disculparse constantemente por serlo. Además, es lo suficientemente violenta como para probablemente excluir al público menor de 10 años. La cinta apunta a algo en la línea de ‘Thor’, de Taika Waititi, o ‘Guardianes de la Galaxia’, pero nunca se entrega por completo a aquello que el video HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA comprendía tan bien: He-Man es extremadamente ridículo. No solo el personaje; también su apariencia, los nombres de los personajes e incluso frases como “Por el poder de Grayskull, tengo el poder”. El guion y la historia, acreditados a tantas personas que probablemente no valga la pena entrar en detalles, intentan convertir gran parte de este universo en un chiste recurrente. Aquí, nombres tan extravagantes como Fisto y Ram Man son justificados como producto de la imaginación de un niño pequeño. La película plantea un mundo en el que el príncipe Adam —interpretado en su infancia por Artie Wilkinson-Hunt— es enviado lejos de Eternia para protegerlo mientras el reino cae en manos de Skeletor (Jared Leto). Durante 15 años permanece varado en la Tierra, trabajando en un aburrido empleo de recursos humanos, compartiendo departamento con un compañero y buscando obsesivamente la Espada del Poder, su única esperanza para regresar a casa.

Con el paso del tiempo también se convierte en un galán —interpretado por Nicholas Galitzine—, aunque extremadamente torpe y poco discreto respecto a su historia de origen. Naturalmente, todos a su alrededor creen que está prácticamente loco. Por fortuna, el tiempo que la historia pasa en la Tierra es breve, aunque quizá no lo suficiente para una película inflada de 142 minutos que incluso incluye un cameo de Dolph Lundgren. Poco después, Adam regresa a Eternia e intenta ayudar a restaurar la antigua gloria del reino. Nadie cree que pueda lograrlo, incluida su vieja amiga Teela, quien ahora es una guerrera aérea interpretada por Camila Mendes con una actitud desafiante y curtida. Sin embargo, todo cambia cuando descubre cómo utilizar la Espada del Poder, que lo transforma instantáneamente en un superhumano. Resulta difícil exagerar lo poco emocionante y dramática que termina siendo esta solución.

El amplio elenco hace lo mejor que puede. Galitzine resulta simpático y entrañable, aunque su personaje está poco desarrollado. Idris Elba aporta una gravedad juguetona a un guerrero caído cuya confianza ha sido sacudida. Como Skeletor, Jared Leto se entrega completamente al kitsch mediante un exagerado acento británico que recuerda menos a Bane y más a la versión de Andrew Lloyd Webber interpretada por Paul F. Tompkins. Esto no es necesariamente algo negativo. Tanto Leto como Alison Brie, en el papel de su maltratada secuaz, parecen ser quienes más disfrutan la experiencia, como si hubieran escapado de un episodio de ‘Power Rangers’. Sin embargo, también hace preguntarse por qué no eligieron desde el principio a un actor británico especializado en este tipo de personajes. Otros integrantes del reparto tienen menos oportunidades de destacar. Morena Baccarin queda prácticamente relegada a aportar atmósfera como La Hechicera, mientras que Kristen Wiig resulta, en gran medida, olvidable como una guerrera robot.

La película también intenta abordar temas relacionados con las expectativas de la masculinidad y el poder. Sin embargo, incluso esos planteamientos terminan siendo desordenados y confusos, sin lograr integrar adecuadamente a los personajes femeninos dentro de la conversación.