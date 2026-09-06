Llega La Feria Mexicana a Saltillo; así puedes ganar un pase doble

Saltillo se prepara para recibir una nueva propuesta de entretenimiento familiar con la llegada de la Feria Mexicana, que durante 18 días reunirá música, espectáculos, gastronomía y diversas atracciones para visitantes de todas las edades. El evento se desarrollará del 10 al 27 de septiembre en un espacio ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza número 5280, en la colonia Rancho de Peña, donde se instalarán las diferentes áreas de entretenimiento y convivencia. La entrada general tiene un costo de $199, incluye juegos mecánicos, circo, rodeo, jardín cerveza, música en vivo, granja.

La celebración arranca el viernes 11 con Sonido Mazter, seguido el sábado 12 por Arnulfo Jr. “El Pirata del Amor” y el domingo 13 con el espectáculo de Rodeo Xtreme junto a La Explosiva Sonora. La música continúa el viernes 18 con Pasión Vallenata, el sábado 19 con Viejones de Edwin Sandoval y el domingo 20 al ritmo de Tropical Panamá. El último fin de semana mantendrá la misma energía, iniciando el viernes 25 con NG Aferra-2, para dar paso el sábado 26 a las presentaciones de Grupo Toppaz de Reynaldo e Hijos del Rey. El gran cierre del evento tendrá lugar el domingo 27 con la actuación de los Hermanos Barrón. Los boletos para todas estas fechas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Arema y puedes consultar más detalles en la página oficial de Facebook La Feria Mexicana. La feria abrirá sus puertas por las tardes y noches, mientras que la taquilla tendrá un horario de 5:00 de la tarde a medianoche. Los interesados podrán adquirir sus entradas directamente en el lugar o mediante la plataforma AREMA.

Entre las principales propuestas se encuentran los juegos mecánicos, una zona de inflables de gran tamaño, funciones de circo y una Casa del Terror, además de un área dedicada al rodeo, por lo que la oferta busca atraer tanto a familias como a jóvenes y aficionados a los espectáculos. La experiencia también contará con espacios destinados a la cultura y las tradiciones mexicanas. Los asistentes podrán recorrer un mercado artesanal, disfrutar de antojitos típicos y visitar una granja interactiva, donde se plantea una actividad de convivencia especialmente dirigida al público infantil. En el apartado gastronómico habrá una zona denominada Jardín Cerveza, además de diferentes opciones de comida mexicana. Este espacio también funcionará como uno de los puntos de reunión para las presentaciones musicales programadas durante las noches. La programación contempla también rodeos de estilo americano, funciones de circo familiar y veladas temáticas con DJ y grupos invitados, por lo que la cartelera tendrá actividades a lo largo del periodo que permanecerá instalada la feria. Los juegos mecánicos tienen un costo adicional y, en determinadas fechas promocionales, podrían utilizarse mediante una modalidad de brazalete o pulsera mágica. De igual manera, las zonas VIP para conciertos y determinados eventos, como los rodeos, manejan precios independientes y pueden adquirirse a través de AREMA. Para el público infantil también existen consideraciones especiales, pues los menores que se encuentren por debajo de determinada estatura —generalmente entre 90 centímetros y un metro, de acuerdo con la modalidad del evento— pueden ingresar sin costo.

Como parte de la promoción de la feria también se lanzó un giveaway en redes sociales, mediante el cual se entregarán dos pases dobles VIP. Para participar, los interesados deben dar “like” a la publicación, compartirla en sus historias y etiquetar a la persona con quien acudirían al evento. Los dos ganadores serán anunciados el 10 de septiembre, justo el día en que comenzará la Feria Mexicana en Saltillo, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a la dinámica y a las publicaciones relacionadas con el evento.

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