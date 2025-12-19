¿Llevará los tamales? Comparte Thalía Rosca de Reyes con la cantante Kelly Clarkson en pleno show en vivo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La estrella mexicana se presentó en el programa de la ganadora de American Idol para promocionar su canción navideña en inglés ‘SANTA (Crush On You)’
Tal como dicta la frase “podrás salir de México, pero México no sale de ti”, la cantante y empresaria Thalía lo demostró una vez más al llevar la tradicional Rosca de Reyes a uno de los talk shows más populares de la televisión estadounidense, conducido por la también cantante Kelly Clarkson.
La icónica protagonista de ‘María la del Barrio’ explicó durante su entrevista cómo funciona esta tradición mexicana que conmemora el Día de Reyes y marca el cierre de la temporada decembrina.
“Si ves el pan, es hermoso porque representa las coronas, las joyas y los regalos al Niño Dios. Dentro se esconde un pequeño Jesús de plástico, que representa a Jesucristo”, explicó la esposa de Tommy Mottola durante la charla.
¡VA A PONER LOS TAMALES!
Además, Thalía le confirmó a Kelly Clarkson que, en caso de que a ella le saliera “el niño” en la rosca, sería la responsable de organizar la tradicional tamalada para el Día de la Candelaria.
“Quien obtiene el niño tiene que organizar la fiesta para todos, con tamales para todos”, continuó explicando la actriz y cantante mexicana.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Se veía venir? Ganan Aarón Mercury y Briggitte Bozzo el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’
Acto seguido, Clarkson cortó su propio pedazo de rosca y, al descubrir que efectivamente contenía la figura del Niño Dios, ambas celebraron efusivamente el momento. La reacción fue tal que Thalía terminó tirándose al suelo de la emoción, festejando que la cantante estadounidense tendrá que “poner” los tamales para cumplir con la tradición mexicana.
Durante esa misma visita, Thalía presentó su nuevo tema musical ‘SANTA (Crush On You)’, con el que busca colocarse entre las canciones más escuchadas de la temporada navideña en el mercado anglosajón.