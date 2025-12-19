¿Llevará los tamales? Comparte Thalía Rosca de Reyes con la cantante Kelly Clarkson en pleno show en vivo

Show
/ 19 diciembre 2025
    ¿Llevará los tamales? Comparte Thalía Rosca de Reyes con la cantante Kelly Clarkson en pleno show en vivo
    Tradición. La emoción se desbordó en el set cuando Kelly Clarkson sacó el “Niño Dios” de la rosca, sellando simbólicamente su compromiso de poner los tamales en la Candelaria. FOTO: YOUTUBE

La estrella mexicana se presentó en el programa de la ganadora de American Idol para promocionar su canción navideña en inglés ‘SANTA (Crush On You)’

Tal como dicta la frase “podrás salir de México, pero México no sale de ti”, la cantante y empresaria Thalía lo demostró una vez más al llevar la tradicional Rosca de Reyes a uno de los talk shows más populares de la televisión estadounidense, conducido por la también cantante Kelly Clarkson.

La icónica protagonista de ‘María la del Barrio’ explicó durante su entrevista cómo funciona esta tradición mexicana que conmemora el Día de Reyes y marca el cierre de la temporada decembrina.

“Si ves el pan, es hermoso porque representa las coronas, las joyas y los regalos al Niño Dios. Dentro se esconde un pequeño Jesús de plástico, que representa a Jesucristo”, explicó la esposa de Tommy Mottola durante la charla.

¡VA A PONER LOS TAMALES!

Además, Thalía le confirmó a Kelly Clarkson que, en caso de que a ella le saliera “el niño” en la rosca, sería la responsable de organizar la tradicional tamalada para el Día de la Candelaria.

“Quien obtiene el niño tiene que organizar la fiesta para todos, con tamales para todos”, continuó explicando la actriz y cantante mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Se veía venir? Ganan Aarón Mercury y Briggitte Bozzo el reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Acto seguido, Clarkson cortó su propio pedazo de rosca y, al descubrir que efectivamente contenía la figura del Niño Dios, ambas celebraron efusivamente el momento. La reacción fue tal que Thalía terminó tirándose al suelo de la emoción, festejando que la cantante estadounidense tendrá que “poner” los tamales para cumplir con la tradición mexicana.

Durante esa misma visita, Thalía presentó su nuevo tema musical ‘SANTA (Crush On You)’, con el que busca colocarse entre las canciones más escuchadas de la temporada navideña en el mercado anglosajón.

Temas


Espectáculos
Navidad
Rosca De Reyes

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Thalía

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los regalotes de la 4T

Los regalotes de la 4T
true

Mirador 19/12/2025
Buscan reducir desigualdades históricas mediante el acceso universal a los programas de bienestar.

La 4T multiplica recursos para adultos mayores, presume Bienestar
Final. La ex directiva solicitó el divorcio de manera oficial a mediados de agosto, ante un tribunal de Portsmouth, New Hampshire.

¡Le tocó hablar! Se sincera ex ejecutiva ‘infiel’ por concierto de Coldplay
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que es fundamental identificar los riesgos que deben estar cubiertos al contratar un seguro de auto.

CONDUSEF: Esto debes considerar al comprar un seguro vehicular en 2026
Los precios por acción de Volaris en BMV se alzaron aproximadamente en la misma proporción que en la NYSE (Bolsa de Nueva York).

Acciones al alza de Volaris tras anuncio del nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas
El Poder Judicial de Jalisco confirmó que fue admitida la demanda presentada por Christian Nodal contra Cazzu por temas de custodia, convivencia y pensión alimenticia de su hija, cuya notificación en Argentina se realizará mediante carta rogatoria durante 2026.

Admiten demanda de Christian Nodal contra Cazzu; notificación se realizará en 2026 por vía diplomática
Rafael Márquez comenzará su etapa como técnico del Tri en 2026 con un cuerpo técnico integrado por Vidal Paloma, Andrés Guardado y Alfredo Talavera, de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

Rafael Márquez arma su cuerpo técnico para el Tri rumbo al 2030: ¿quiénes lo integrarán?