¿Llevará los tamales? Comparte Thalía Rosca de Reyes con la cantante Kelly Clarkson en pleno show en vivo

Tal como dicta la frase “podrás salir de México, pero México no sale de ti”, la cantante y empresaria Thalía lo demostró una vez más al llevar la tradicional Rosca de Reyes a uno de los talk shows más populares de la televisión estadounidense, conducido por la también cantante Kelly Clarkson.

La icónica protagonista de ‘María la del Barrio’ explicó durante su entrevista cómo funciona esta tradición mexicana que conmemora el Día de Reyes y marca el cierre de la temporada decembrina.

“Si ves el pan, es hermoso porque representa las coronas, las joyas y los regalos al Niño Dios. Dentro se esconde un pequeño Jesús de plástico, que representa a Jesucristo”, explicó la esposa de Tommy Mottola durante la charla.