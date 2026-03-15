Lo que no se vio en la TV: Una Batalla Tras Otra de los Pecadores del Oscar desde Los Ángeles

Las medidas de seguridad se convirtieron en la gran estrella de la noche, para evitar cualquier posible ataque terrorista de Irán. Y aunque no se haya notado en la transmisión de la ceremonia, se extremaron todas las medidas. Equipos antibombas revisaron con espejos por debajo de los autos, mientras algunos policías con perros entrenados olfateaban a todos los que llevaban bolsos. Un grupo especializado de SWAT tambien se había ubicado en puntos estratégicos entre la gente se escondían agentes encubiertos sin dejar de lado cada uno de los rincones del lugar. Todas las calles alrededor de Hollywood Boulevard habían sido cerradas desde el día anterior, donde el metro subterráneo incluso salteó la parada que suele tener debajo del complejo. Es más: Cada esquina contaba también con detectores de metales como los del aeropuerto, donde los periodistas y fotógrafos tenían que escanear dos veces, en dos lugares diferentes, las credenciales oficiales que se verificaban con una foto en otra pantalla. Mientras tanto, una carpa en la entrada de la alfombra roja cubría el mayor número de detectores de metales donde hasta los más famosos tuvieron que pasar, sin ninguna excepción. Con 10.136 miembros y apenas 3.400 butacas en el Teatro Dolby, la Academia organizó también otros eventos oficiales para proyectar en vivo la ceremonia. En Nueva York, se habían reundio en el Hotel Mandarín Oriental, con un cocktail de recepción y cena, además de otra separada alfombra roja. Los miembros europeos vieron la transmisión en vivo, desde The Dorchester de Londres, con el mismo menú de la cena que hubo en la fiesta oficial del Governors Ball en Hollywood. Hasta el Museo del Oscar abrió las puertas para poder ver la ceremonia desde una gigante pantalla de cine, con otra alfombra roja y una recepción especial del mismo Chef Wolfgang Puck que después estuvo en la cena oficial para los ganadores, en el piso superior del Teatro Dolby.

Hudson Williams arrives at the 2026 #Oscars



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ALFOMBRA ROJA El primero en llegar fue el actor brasileño nominado Wagner Moura, muy bien escoltado por todo el equipo de filmación de El Agente Secreto “Entre todos somos más de 100 brasileños en la alfombra roja”. También desde muy temprano, justo antes de entrar al Teatro Dolby, Jessie Buckley contó que la escena en que Shakespeare práctica esgrima con el hijo Hamnet, como si fuera la coreografía de una actuación de teatro, en realidad fue un agregado de Paul Mezcal, enseñando lo que él había aprendido en el rodaje de Gladiator II. Leonardo DiCaprio no escondió el aprecio por la nominación de Benicio del Toro confirmando que habían decidido parar por completo la producción por tres meses, para esperar que él terminara de filmar Phoenician Scheme. Y en realidad cambiaron todo al momento en que se sumó Benicio. “Improvisamos la mayoría de las escenas”, nos dijo Leo.

Siendo el único que había sido nominado el año anterior, Timothée Chalamet recordó que tenía 17 años cuando tuvo que decidir entre seguir estudiando en la Universidad o dedicarle tiempo completo a la actuación por un nuevo trabajo. Aquel trabajo resultó ser un llamado de Christopher Nolan para dirigirlo como el hijo de Matthew McConaughey en Interstellar. “La vi 22 veces después que se estrenó”, nos dijo Timothée con una enorme sonrisa “incluyendo el día de mi cumpleaños”. La madre más famosa de la alfombra roja era Goldie Hawn, invitada especialmente por la hija Kate Hudson,nominada como Mejor Actriz por Song Sung Blue (aunque en un momento se sentó al lado de Baby Yoda). Tampoco esperaban festejar el Oscar, sabían que podía ganar la favorita Jessie Buckley. En un marco totalmente ecológico, la Academia también se encargó de imponer prácticas específicas como sugerir que los trajes fueran alquilados en vez de comprar uno nuevo, compartir con otras personas la llegada en los autos, entregaron boletos digitales para la entrada y el estacionamiento (sin una sola hoja de papel), además del uso de energía con luces LED de bajo consumo o baterías recargables y un 70% de los materiales utilizados incluso habían sido reciclados del año anterior.

Michael B. Jordan reacts to winning Best Actor at the #Oscars pic.twitter.com/WqmuNJZtYY — Film Updates (@FilmUpdates) March 16, 2026

Nominado como Mejor Actor por Blue Moon, Ethan Hawke criticó a Rose Byrne (en broma) cuando descubrió que mucho antes de ser actriz (y antes de ser nominada, claro), ella había sido crítica de libros en un antiguo medio llamado Goodreads donde literalmente destrozó una novela que Ethan había escrito, dándole apenas dos estrellas... como el mejor testamento de las dos estrellas que hoy son los dos. Delroy Lindo, decidió llevar como invitado al hijo Damiri, porque fue por él que fue el primero en llamarlo por teléfono cuando estaba durmiendo, para darle la gran noticia que estaba nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto por Pescadore. Pero la batalla del Oscar al Mejor Actor de Reparto la ganó Sean Penn. Difícil de creer pero Paul Thomas Anderson le había pedido los primeros consejos como director a Sean Penn, cuando él ya había dirigido cine y Paul recién empezaba con el hermano de Sean Penn, Michael, que justamente compuso la música para Boogie Nights.

Jessie Buckley accepting the Best Actress Oscar for her performance as Agnes Shakespeare in HAMNET. #Oscars pic.twitter.com/3iedV0MpsL — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Aunque no estaba nominado como Mejor Actor, Brad Pitt había tenido la oportunidad de llevarse un Oscar en la categoría Mejor Película, por ser el productor de F1. Pero ni siquiera estuvo, porque estaba en Grecia filmando The Riders, mientras prepara otro posible Oscar porque confirmó que David Fincher va a dirigir la continuación de Érase Una Vez en Hollywood con otro guion de Quentin Tarantino. Al destacar que este año se premiaba por primera vez a los directores de casting, Jessie Buckley confesó que las ganadoras del Oscar también tuvieron momentos malos en su carrera como “la peor prueba de casting que tuve fue para el personaje de un gato, en el musical de Cats” que dirigió Tom Hooper en el año 2019 con Taylor Swift y Judi Dench. Zoe Saldaña reveló el gran secreto del éxito con que ganó el Oscar el año pasado “Aprendí a tomar algún momento del día para dormir unja siesta de 20 minutos, como mínimo”. Había llegado para abrir el sobre a la ganadora de la misma categoría como Mejor Actriz de Reparto a Amy Madigan.

Pocos se dieron cuenta pero en la misma producción de cine en que estaba nominada Rose Byrne, en If I had Legs I’d Kick You, trabajó también el mismísimo Conan O’Brien con el rol del psiquiatra. Y por lo visto, los miembros de la Academia tampoco se dieron cuenta porque ninguno pensó en nominarlo más allá del rol como el conductor de la Noche de los Oscars. Tendrá una nueva oportunidad, si llegaran a nominar la Mejor Voz de un dibujo animado porque va a estar detrás de la voz de uno de los nuevos juguetes animados de Toy Story 5. Más allá del Oscar, en la alfombra roja se hablaba de otros dos ganadores absolutos. Por un lado, los 600 millones de dólares que Netflix le pagó a Ben Affleck por su compañía de Inteligencia Artificial (sin quitar el factor artístico) y los 111.000 millones que terminaron recibiendo los accionistas de Warner con la venta del estudio a Paramount. Y como además pagaron a Netflix 2.800 millones como indemnización por romper el contrato de la compra inicial de Warner... Ya sabemos de donde salieron los dólares para Ben. CEREMONIA Muy pocos lo saben pero para calificar en la categoría Mejor Película, los productores pueden optar por no ser considerados en esa categoría, porque tienen que presentar un formulario confidencial llamado RAISE donde puedan comprobar que la producción de cine incluyó una representación estándar de diversidad. Es por eso que de las 317 producciones consideradas, solo 201 calificaron para la categoría más importante del Oscar.

LOL at Conan O'Brien's unscripted joke after an Oscar winner's speech was cut short



"I know we're tight, but to retract a microphone on a man...is hilarious" pic.twitter.com/6cfCxz7b6o — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026

Para practicar sus bromas, como maestro de ceremonias, Conan O’Brien ya había ensayado con público de verdad en diferentes clubs medio vacíos de Los Ángeles, sin saber que él se iba a presentar... de sorpresa. Los chistes que no funcionaron, tampoco se vieron en los Oscars. Pero la entrada con la gran sátira como si fuera el personaje de Amy Madiga en Weapons, perseguido entre el resto de las mejores películas nominadas, fue recibida con una ovación de risas por los más famosos como Michael B Jordan, Jacob Elordi o Elel Fanning, entre muchso otros. Claro que los latinos lo disfrutamos mucho más cuando en el mónologo inicial, nos saludó hablando en español, con el mismo mensaje para España, Argentina y... Los Angeles. El presupuesto total de la producción supera los 35 millones de dólares pero Conan O’Brien apenas cobró 15.000 dólares, igual que Jimmy Kimmel las veces anteriores, aunque está vez, Jimmy fue totalmente gratis para presentar las dos categoría del Mejor Documental corto y largometraje. Tal cual como Billy Crystal que quiso honrar otro amigo personal de Conan, el director Rob Reiner, que falleció en el mes de Diciembre, aunque en el cine “seguirá eterno”, como los inmortgales Claudia Cardinale Diane Ladd, Val Kilmer, Robert Duvall, Robert Redfor Catherine O´hara y Diane Keaton, que le agregaron las lágrrimas de emosión a la gran noche. PREMIOS En Los Angeles ya eran las cuatro y veinte de la tarde, cuando Zoe Saldaña abrió el primer sobre para la Mejor Actriz de Reparto, Amy Madigan, por los 14 minutos y 45 segundos que aparece en la película Weapons, apenas 5 minutos más de los 10 minutos que se tomaron en entregar ese primer premio.

Michael B. Jordan receives thunderous applause as he wins the #Oscar for Best Actor. pic.twitter.com/jlHKTZjkdx — Pop Base (@PopBase) March 16, 2026

Para cuando anunciaron el segundo premio al Mejor Dibujo Animado, tampoco hubo ninguna sorpresa con el Oscar que recibieron las mismas Cazadoras Kpop que después cantaron en vivo la Mejor Canción ganadora, Golden, al ritmo de las luces que desde la sala las iluminaron otras estrellas como Emma Stone, Gwyneth Paltrow, Leo DiCaprio y Michael B Jordan. Solmente se podía entrar y salir de la sala durante los cortes comerciales, porque las puertas permanecían totalmente cerradas para cualquier acceso durante toda la transmisión de la ceremonia. Y un equipo de extras incluso ocupó los lugares vacíos de los famosos en el momento que no podían entrar, menos cuando se notó que quedó libre en primera fila las butacas de Kate Hudson y Baby Yoda. Aunque no estaba nominado como Mejor Director, Guillermo del Toro igual pudo festejar el primer Oscar de Frankenstein, al Mejor Vestuario, justo antes de recibir el siguiente premio al Mejor Peinado y Maquillaje, además del Mejor Diseño de Producción.

Winning looks good on them! The FRANKENSTEIN team takes home the Oscar for Best Makeup and Hairstyling. #Oscars pic.twitter.com/8YFlm2gcPQ — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

La ceremonia había pasado la primera hora, cuando Una Batalla Tras Otra recibió el primer Oscar de la noche con el primer Oscar entregado a una Directora de Casting, Cassandra Kulukundis, responsable de haber elegido para acompañar a Leonardo DiCaprio, los otros nominados Benicio Del Toro y Sean Penn en la categoría Mejor Actor de Reparto. Pero solo uno podía ganar ‘esa batalla’: Sean Penn (que ni siquiera fue a la ceremonia, porque estaba en Europa, tratando de viajar a Ukrania, en apoyo a una verdadera batalla como la de Rusia). No es difícil seguir jugando con el título del cine, cuando siguieron ganando Una Batalla Tras Otra, el Oscar a la Mejor Adaptación de Guion, además de Mejor Edición. La producción de Pecadores tuvo que esperar hasta después de las 6.30 pm para recibir los primeros aplausos del Oscar al Mejor Guion Original que le entregaron Robert Downey Jr y Chris Evans. Recién una hora después ganaron el Oscar a la Mejor Música Original, para esperar otra media hora cuando Demi Moore abrió el sobre del Oscar a la Mejor Cinematografía, para la primera mujer en la historia que gana esa categoría, Autumn Durald Arkapow.

The full performance of “I Lied To You” from ‘SINNERS’ at the Oscars.



See the full winners list: https://t.co/2LO8EZqZIM pic.twitter.com/hKN7g6PkmN — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 15, 2026

Aunque no ganó con la historia del torturador iraní de ‘Solo Fue Un Accidente’, Francia ya había marcado el récord muy difícil de superar, habiendo recibido la nominación a la Mejor Película Extranjera 40 veces. Era obvio que en medio de la guerra alguien podía votar por una historia sobre Irán. Y después de la política presentación de Javier Bardem, apoyando a Palestina con un enorme “No a la Guerra” en el smoking, anunció como ganadora a Noruega con un Oscar con más Valor Sentimental. Diane Warren también había marcado el record de haber sido nominada por noveno año consecutivo con el tema ‘Dear Me’ de la categoría Mejor Canción Original. Y a pesar de haber sido nominada 17 veces, sigue sin ganar un solo Oscar (el que tiene en su oficina, en realidad es un Oscar Honorífico que le entregaron en el año 2022, como el que le entregaron hace poco a Tom Cruise). Esta vez, el Oscar musical se lo llevó, la favorita coreana EJAE con la famosa ‘Golden’ del dibujo animado de Netflix Las Cazadoras Kpop. Con la música de la canción Dream As One de Miley Cyrus que ni siquiera estaba nominada, la última versión de Avatar al menos pudo celebrar un Oscar como Mejor Efectos Especiales, aunque perdió en Mejor Vestuario frente a Frankestein.

Paul Thomas Anderson used his Best Picture Oscar speech to shout out a bunch of incredible movies that DIDN'T win, reminding the "losers" tonight that their films will still go down in history:



"In 1975, the Oscar nominees for Best Picture were Dog Day Afternoon, One Flew Over... pic.twitter.com/XsudLWPUAB — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026

Con 76 mujeres nominadas al Oscar este año (todo un récord), en los 98 años de la historia del cine, las mujeres solo resultaron nominadas 11 veces. Esta vez, perdió la única mujer nominada, Chloe Zhao con ‘Hamnet’, pero al menos ella ya había ganado en el año 2021 por ‘Nomadland’. Robert Pattinson con Zendaya tuvieron el honor de abrir el sobre al Oscar a la Mejor Dirección para Paul Thomas Anderson con Una Batalla Tras Otra. La ceremonia ya había cumplido las tres horas y media programadas, cuando todavía faltaban las últimas categorías. Es por eso que hasta la música paró a la música, cuando no le dieron sufiente tiempo a la coreana Ejae, para su agradecimiento a la Mejor Canción Golden de Las Cazadoras Kpop. Adrien Brody incluso agregó el buen humor de burlarse de él mismo, simulando que tal cual como cuando ganó el año pasado, iba a tomarse su tiempo para anunciar al esperado Oscar al Mejor Actor, Michael B Jordan.

One Oscar after another. Congratulations to ONE BATTLE AFTER ANOTHER, this year’s Best Picture winner! #Oscars pic.twitter.com/jhr5ejoHv2 — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Para cuando llegó Mikey Madison, sabíamos que iba a anunciar el Oscar a la Mejor Actriz para la emocionante sonrisa irlandesa de la favorita Jessie Buckley. Al momento en que Nicole Kidman con Ewan McGregaron abrieron el sobre del ganador a la Mejor Película, Steven Spielberg también había llegado con el récord máximo de haber sido nominado 14 veces como productor de ‘Hamnet’. En la misma categoría también competían como productores, Brad Pitt con F1 y Emma Stone con Bugonia. Pero el Oscar fue para Una Batalla Tras Otra. Con los premios bastante repartidos, hasta F1 ganó un Oscar como Mejor Sonido, antes de perder la batalla de la Mejor Edición. Pero también hubo grandes perdedores como Bugonia, Marty Supreme y el cine brasileño Agente Secreto que se fueron con las manos vacías.