¡Logró lo imposible! El día en que Pedro Torres Castilla reunió a Verónica Castro y Lucía Méndez

En 2008 Pedro Torres, el productor que murió este viernes a los 72 años de edad, consiguió lo que para muchos era imposible: reunir en un mismo lugar a Verónica Castro y Lucía Méndez. Presuntamente “La Chapis” y la intérprete de “Corazón de piedra” se odiaban desde tres décadas atrás, cuando cada una despuntaba en la televisión, cine y música, cada una con sus grupos de fans definidos. Una de las versiones que más fuerza tomó en su momento fue que la rivalidad entre ambas se debía a un hombre, el actor argentino Jorge Martínez, con quien Castro llegó establecer un noviazgo del cual luego se arrepentiría por supuesta violencia, pero que a su vez había desdeñado a Méndez.

Gracias Pedro Torres por darnos un thriller mexicano de calidad, por reunir a las mejores actrices mexicanas para entregarnos interpretaciones magníficas. Gracias por darnos Mujeres Asesinas 🦋 🩸 pic.twitter.com/KWdVqPxCom — Eduardo Bloom (@lalo_bloom) January 30, 2026

Jamás, ninguna de las dos, ha confirmado el tema del amor como el motivo del distanciamiento y, por el contrario, siempre han dicho que hay respeto muto, aunque eso sí, no son amigas. Las dos eran de los rostros favoritos de Emilio Azcárraga “El Tigre” en los 70s y 80s: mientras a Castro le daba horarios estelares en la pantalla chica con telenovelas como “Los ricos también lloran y “Rosa Salvaje”, además de confiarle la conducción de programas nocturnos como “Mala noche no”, a Méndez la ponía con “Colorina” y “Viviana”, al tiempo que la impulsaba en cine con “La ilegal”, bajo la dirección de Arturo Ripstein y “Más negro que la noche”. Si una aparecía como portada de revistas propiedad del consorcio de comunicación, como el Tele Guía, a las semanas aparecía la otra igual en grande.

Solo Pedro Torres pudo traer de regreso a la actuación a Verónica Castro, Lucía Méndez, Yolanda Andrade y Belinda, actrices que hasta la fecha escogen proyectos específicos no muy seguido. pic.twitter.com/MT9YUqaB2v — Eduardo Bloom (@lalo_bloom) January 31, 2026