¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Primero fue la propia plataforma Netflix en donde se colocaron por más tiempo en el #1 a nivel global, después su banda sonora invadió el top de Billboard y de Spotify, por lo que no sorprende que este miércoles se confirmara la alianza de empresas de juguetes y accesorios como Mattel y Hasbro con la película ‘Kpop Demon Hunters’ para el lanzamiento de mercancía. Las empresas “han sido nombradas co-licenciatarias globales de juguetes para ‘KPop Demon Hunters’. Estas alianzas de licencia sin precedentes ayudarán a satisfacer la enorme demanda de los seguidores de tener a estos personajes favoritos como parte de su vida diaria y marcan otro hito importante para el gran éxito mundial de Netflix”, indicó la plataforma en un comunicado que fue celebrado por sus fans. Y es que la historia llamada en México ‘Las Guerreras Kpop’ se había mantenido sólo con la colaboración especial con el videojuego Fornite con el que lanzaron sus skins, armas y un modo especial de juego.

CONFIRMADO: Mattel y Hasbro cerraron un acuerdo con Netflix para crear y distribuir muñecas, figuras, juegos de mesa, juguetes interactivos y más de HUNTRIX de K-Pop Demon Hunters, la cinta más exitosa en la historia de la plataforma.

¿QUÉ PASÓ CON KPOP DEMON HUNTERS? Con este acuerdo, “Mattel comercializará y desarrollará una gama completa de productos con temática de ‘KPop Demon Hunters’ en diversas categorías, incluyendo muñecas, figuras de acción, accesorios, coleccionables, sets de juego, colaboraciones con marcas compartidas y más”, que comenzarán a distribuirse a partir del año que viene. Por su parte, Hasbro desarrollará “una emocionante línea de productos en 2026. La colección contará con productos innovadores ‘KPop Demon Hunters’ en categorías como peluches, especiales electrónica juvenil y juegos de rol”, precisa el comunicado. El impacto cultural de sus personajes es tal que se han llevado los cinco puestos de los cinco disfraces de Halloween más buscados de este año.

LOS LOGROS DE ‘LAS GUERRERAS KPOP’ El fenómeno de animación de Netflix ostenta el récord de ser la película más vista de la plataforma de contenidos en línea. Estrenada en junio de 2025, la película se ha convertido en la más popular de todos los tiempos en Netflix, a sobrepasar los 400 millones de visualizaciones a nivel mundial en 91 días, según datos de la plataforma.

