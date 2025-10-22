¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Show
/ 22 octubre 2025
    ¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro
    Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix. FOTO: ARCHIVO

Estrenada en junio de 2025, la película se ha convertido en la más popular de todos los tiempos en la plataforma, superando los 400 millones de visualizaciones a nivel mundial en 91 días, según datos de la plataforma

Primero fue la propia plataforma Netflix en donde se colocaron por más tiempo en el #1 a nivel global, después su banda sonora invadió el top de Billboard y de Spotify, por lo que no sorprende que este miércoles se confirmara la alianza de empresas de juguetes y accesorios como Mattel y Hasbro con la película ‘Kpop Demon Hunters’ para el lanzamiento de mercancía.

Las empresas “han sido nombradas co-licenciatarias globales de juguetes para ‘KPop Demon Hunters’. Estas alianzas de licencia sin precedentes ayudarán a satisfacer la enorme demanda de los seguidores de tener a estos personajes favoritos como parte de su vida diaria y marcan otro hito importante para el gran éxito mundial de Netflix”, indicó la plataforma en un comunicado que fue celebrado por sus fans.

Y es que la historia llamada en México ‘Las Guerreras Kpop’ se había mantenido sólo con la colaboración especial con el videojuego Fornite con el que lanzaron sus skins, armas y un modo especial de juego.

¿QUÉ PASÓ CON KPOP DEMON HUNTERS?

Con este acuerdo, “Mattel comercializará y desarrollará una gama completa de productos con temática de ‘KPop Demon Hunters’ en diversas categorías, incluyendo muñecas, figuras de acción, accesorios, coleccionables, sets de juego, colaboraciones con marcas compartidas y más”, que comenzarán a distribuirse a partir del año que viene.

Por su parte, Hasbro desarrollará “una emocionante línea de productos en 2026. La colección contará con productos innovadores ‘KPop Demon Hunters’ en categorías como peluches, especiales electrónica juvenil y juegos de rol”, precisa el comunicado.

El impacto cultural de sus personajes es tal que se han llevado los cinco puestos de los cinco disfraces de Halloween más buscados de este año.

DQH8kktD9AE

LOS LOGROS DE ‘LAS GUERRERAS KPOP’

El fenómeno de animación de Netflix ostenta el récord de ser la película más vista de la plataforma de contenidos en línea.

Estrenada en junio de 2025, la película se ha convertido en la más popular de todos los tiempos en Netflix, a sobrepasar los 400 millones de visualizaciones a nivel mundial en 91 días, según datos de la plataforma.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Defiende’ la NFL elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl

El éxito también es musical: la banda sonora ha escalado posiciones hasta ser el álbum número 1 en la lista Billboard 200 Albums, alcanzando 8.300 millones de reproducciones en todo el mundo.

De hecho, el sencillo ‘Golden’ del grupo ficticio del filme HUNTR/X, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard. (Con información de EFE)

Temas


Cine
Espectáculos
Streaming

Localizaciones


México

Organizaciones


Mattel Inc

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes

En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
Leetch pidió el soborno a Karel Angélica Ramírez Rojas, esposa de Sahid Ragani, un ciudadano marroquí detenido.

Denuncian sobornos de nuevo magistrado por elección popular
El juez determinó vincular a proceso al imputado por el delito de violación y ordenó que permanezca en prisión preventiva.

Tras denuncia en anexo de Saltillo, vinculan a proceso al ‘padrino’ por violación
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta desde tu casa o en sucursales?
Nunca pensamos como se volvería polémica algo relacionado con el presentado Chumel Torres y la estrella pop Sabrina Carpenter en conjunto.

¡’Manchild’! ¿Cuál es el polémico tuit de Chumel Torres sobre Sabrina Carpenter del que todos hablan?