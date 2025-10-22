‘Defiende’ la NFL elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl

Pese a las críticas en algunos medios, redes sociales y los posicionamientos del gobierno de Estados Unidos, la NFL defendió la elección de Bad Bunny como el próximo artista que encabezará el show de Medio Tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más visto del país. A pesar de las presiones de diversos grupos políticos, el comisionado Roger Goodell reafirmó la decisión de colocar al artista puertorriqueño —ganador del Grammy— en el escenario más importante de la liga, descartando los rumores sobre una posible cancelación. “Está cuidadosamente pensado. No estoy seguro de que alguna vez hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil hacerlo cuando hay literalmente cientos de millones de personas viéndolo”, dijo el directivo deportivo en rueda de prensa.

CONFÍA EN EL SHOW DE BAD BUNNY Tras el anuncio de Benito Martínez Ocasio para encabezar el evento —que se especulaba estaría en “manos” de Taylor Swift o Adele—, su fama logró nuevos hitos en las listas de streaming, aunque también despertó molestia en sectores conservadores de Estados Unidos. Bad Bunny, de 31 años, se ha manifestado abiertamente en contra de Donald Trump y sus políticas. Además, realizó una residencia artística de 31 días en Puerto Rico, evitando presentaciones en territorio continental estadounidense por su preocupación ante las deportaciones masivas de latinos.

“Estamos seguros de que será un gran espectáculo. Él entiende la plataforma en la que se encuentra, y creo que será emocionante y un momento de unidad”, declaró Goodell desde Nueva York. Tras su nombramiento, Bad Bunny apareció en el programa Saturday Night Live, donde reafirmó su apoyo a la comunidad latina, diciendo que la audiencia no hispanohablante tenía “cuatro meses para aprender español” antes del Super Bowl.

El cantante también ha mencionado que su gira ‘Debí Tomar Más Fotos’ no llegó a Estados Unidos por temor a redadas del ICE y al aumento de deportaciones. “Estaba el tema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera de mi concierto. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupa mucho”, comentó el artista en septiembre pasado.

NUEVA PROPUESTA Hace dos semanas, la organización Turning Point USA, fundada por el activista conservador Charlie Kirk, anunció que realizará su propio espectáculo musical titulado The All American Halftime Show, el mismo día del Super Bowl, para celebrar “la fe, la familia y la libertad”. El reclamo surge en medio del rechazo que ha despertado Bad Bunny entre los seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again), quienes critican que el cantante lidere el espectáculo por cantar en español y desafiar las normas tradicionales de género.

Charlie Kirk’s Turning Point USA announced it will host its own ‘All American Super Bowl Halftime Show’ to protest Bad Bunny’s headlining performance.



The organization provided genres for fans to choose for the show including ‘Anything in English,’ ‘Americana,’ and ‘Worship.’ pic.twitter.com/7UJbwJ4LXo — Pop Crave (@PopCrave) October 9, 2025