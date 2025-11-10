Lolita Cortés abandona La Granja VIP; esta fue la razón de su salida

Show
/ 10 noviembre 2025
    Lolita Cortés abandona La Granja VIP; esta fue la razón de su salida
    Lolita Cortés decidió abandonar La Granja VIP tras confesar que no podía continuar emocionalmente. Conoce los motivos de su salida y la reacción del elenco del reality show.

La reconocida actriz y cantante Lolita Cortés sorprendió al público al anunciar su salida voluntaria de La Granja VIP, una decisión impulsada por su salud emocional

La noche del 9 de noviembre se vivió uno de los momentos más emotivos en La Granja VIP, cuando Lolita Cortés anunció su salida definitiva del reality show.

En plena gala, la artista tomó el micrófono y expresó con firmeza: “Yo no puedo más”, dejando ver la vulnerabilidad que atravesaba.

La noticia tomó por sorpresa tanto a sus compañeros como a los espectadores, quienes presenciaron cómo la presión y la convivencia constante comenzaron a afectar a los participantes.

Durante las últimas semanas, el público había notado cambios en su ánimo, lo que generó especulaciones sobre su bienestar. Finalmente, la actriz decidió priorizar su salud emocional por encima del juego, explicando que su permanencia ya no era sostenible. Este gesto de sinceridad fue interpretado como una muestra de fortaleza y autoconocimiento dentro del competitivo formato.

LOLITA PRIORIZA SU BIENESTAR PERSONAL

Cortés explicó que su decisión no buscaba generar polémica, sino ser honesta con ella misma y con los demás concursantes. Pidió oficialmente a Adal Ramones, conductor del programa, que le permitiera retirarse para no perjudicar la dinámica ni su equilibrio mental. “No quiero hacerles otra semana miserable a mis compañeros”, declaró en directo, provocando un silencio de respeto entre todos los presentes.

La actriz agregó que su elección no significaba un punto final a su carrera, sino una pausa necesaria para sanar y reencontrarse emocionalmente. “Esta decisión no pone en duda mi carrera de más de 40 años en los escenarios. Tengo que curarme, tengo que sanar. Me necesito ir”, expresó con sinceridad frente a cámaras.

Su testimonio se convirtió rápidamente en tendencia, generando mensajes de apoyo de fanáticos y colegas del medio artístico. Muchos destacaron su valentía por reconocer sus límites en un ambiente donde la competencia suele priorizarse sobre el bienestar personal.

EMOTIVA DESPEDIDA ENTRE LÁGRIMAS

La salida de Lolita Cortés provocó una ola de emociones dentro del granero. Fabiola Campomanes y otros compañeros rompieron en llanto mientras la actriz se despedía de ellos. Las cámaras captaron abrazos, palabras de aliento y un ambiente de profunda tristeza ante su partida.

El momento más conmovedor llegó cuando, al cruzar la puerta de salida, Lolita se reencontró con su hija, quien la esperaba fuera del set. El abrazo entre ambas selló una de las escenas más humanas de esta temporada, mostrando el lado más sensible detrás del espectáculo televisivo.

Días antes, las señales de agotamiento emocional ya eran evidentes. La artista había manifestado sentirse incómoda dentro del programa y, tras quedar nominada por decisión del eliminado Omahi, pidió abiertamente que no votaran por ella. Así, su salida fue el desenlace natural de un proceso emocional que se fue intensificando con el paso de los días.

TE PUEDE INTERESAR: La Granja VIP... ¿Quién fue el segundo eliminado del reality?

DATOS CURIOSOS

Lolita Cortés ha participado en más de 40 producciones teatrales, incluyendo musicales como Peter Pan, Annie y Jesucristo Superestrella.

• Es conocida por su carácter fuerte y su exigencia artística, lo que la ha convertido en una figura icónica de los reality shows.

• Con su salida, La Granja VIP enfrenta uno de sus momentos más emotivos y comentados de la temporada.

La decisión de Lolita Cortés deja una huella profunda en el programa, recordando que, más allá de la fama o la competencia, la salud emocional siempre debe estar en primer lugar.

Temas


Reality Show

Organizaciones


TV Azteca

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila.

Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL.

Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

Las compañías aéreas intentaron capear las restricciones mediante recortes quirúrgicos.

Las restricciones aeroportuarias en EE. UU. pueden empeorar en los próximos días
Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta.

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez