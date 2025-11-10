Lolita Cortés abandona La Granja VIP; esta fue la razón de su salida

En plena gala, la artista tomó el micrófono y expresó con firmeza: “Yo no puedo más”, dejando ver la vulnerabilidad que atravesaba.

La noche del 9 de noviembre se vivió uno de los momentos más emotivos en La Granja VIP , cuando Lolita Cortés anunció su salida definitiva del reality show .

La noticia tomó por sorpresa tanto a sus compañeros como a los espectadores, quienes presenciaron cómo la presión y la convivencia constante comenzaron a afectar a los participantes.

Durante las últimas semanas, el público había notado cambios en su ánimo, lo que generó especulaciones sobre su bienestar. Finalmente, la actriz decidió priorizar su salud emocional por encima del juego, explicando que su permanencia ya no era sostenible. Este gesto de sinceridad fue interpretado como una muestra de fortaleza y autoconocimiento dentro del competitivo formato.

LOLITA PRIORIZA SU BIENESTAR PERSONAL

Cortés explicó que su decisión no buscaba generar polémica, sino ser honesta con ella misma y con los demás concursantes. Pidió oficialmente a Adal Ramones, conductor del programa, que le permitiera retirarse para no perjudicar la dinámica ni su equilibrio mental. “No quiero hacerles otra semana miserable a mis compañeros”, declaró en directo, provocando un silencio de respeto entre todos los presentes.

La actriz agregó que su elección no significaba un punto final a su carrera, sino una pausa necesaria para sanar y reencontrarse emocionalmente. “Esta decisión no pone en duda mi carrera de más de 40 años en los escenarios. Tengo que curarme, tengo que sanar. Me necesito ir”, expresó con sinceridad frente a cámaras.

Su testimonio se convirtió rápidamente en tendencia, generando mensajes de apoyo de fanáticos y colegas del medio artístico. Muchos destacaron su valentía por reconocer sus límites en un ambiente donde la competencia suele priorizarse sobre el bienestar personal.

EMOTIVA DESPEDIDA ENTRE LÁGRIMAS

La salida de Lolita Cortés provocó una ola de emociones dentro del granero. Fabiola Campomanes y otros compañeros rompieron en llanto mientras la actriz se despedía de ellos. Las cámaras captaron abrazos, palabras de aliento y un ambiente de profunda tristeza ante su partida.

El momento más conmovedor llegó cuando, al cruzar la puerta de salida, Lolita se reencontró con su hija, quien la esperaba fuera del set. El abrazo entre ambas selló una de las escenas más humanas de esta temporada, mostrando el lado más sensible detrás del espectáculo televisivo.

Días antes, las señales de agotamiento emocional ya eran evidentes. La artista había manifestado sentirse incómoda dentro del programa y, tras quedar nominada por decisión del eliminado Omahi, pidió abiertamente que no votaran por ella. Así, su salida fue el desenlace natural de un proceso emocional que se fue intensificando con el paso de los días.

DATOS CURIOSOS

• Lolita Cortés ha participado en más de 40 producciones teatrales, incluyendo musicales como Peter Pan, Annie y Jesucristo Superestrella.

• Es conocida por su carácter fuerte y su exigencia artística, lo que la ha convertido en una figura icónica de los reality shows.

• Con su salida, La Granja VIP enfrenta uno de sus momentos más emotivos y comentados de la temporada.

La decisión de Lolita Cortés deja una huella profunda en el programa, recordando que, más allá de la fama o la competencia, la salud emocional siempre debe estar en primer lugar.