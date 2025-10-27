La Granja VIP... ¿Quién fue el segundo eliminado del reality?

La segunda expulsión de La Granja VIP 2025 estuvo marcada por una semana de intensas emociones y conflictos. Tras una jornada llena de retos físicos, discusiones y estrategias, Sandra Itzel se convirtió en la segunda eliminada del reality, dejando una huella emocional entre sus compañeros y el público.

El episodio, transmitido el domingo 26 de octubre, reunió en la zona de eliminación a tres figuras destacadas: Alfredo Adame, Sandra Itzel y Eleazar Gómez. La tensión fue evidente desde el inicio, con alianzas en disputa y enfrentamientos que revelaron la fragilidad de los vínculos dentro del grupo.

Finalmente, la votación del público y las dinámicas internas dieron como resultado la salida de la cantante, quien se despidió entre aplausos y mensajes de apoyo de sus seguidores.

UNA SEMANA DE CONFLICTOS Y ESTRATEGIAS

Durante los días previos a la eliminación, las pruebas de resistencia, cuidado de animales y convivencia rural pusieron a prueba la fortaleza física y emocional de los participantes. La tensión entre los nominados creció mientras cada uno intentaba mantenerse en el juego y demostrar su compromiso con las labores de la granja.

Alfredo Adame fue el primero en salvarse gracias al apoyo del público, lo que dejó el enfrentamiento final entre Sandra Itzel y Eleazar Gómez. En un cierre lleno de incertidumbre, la votación selló el destino de Itzel, quien se convirtió en la segunda eliminada del programa.

Su despedida no pasó desapercibida. Antes de abandonar la competencia, Sandra expresó palabras de agradecimiento y reflexión, dejando claro que su paso por el reality le permitió conocerse mejor y valorar su crecimiento personal.

LAS PALABRAS DE DESPEDIDA DE SANDRA ITZEL

“Me siento llena, me siento en paz. Sé que allá afuera mi ejército de mariposas hicieron lo que estuvo en sus manos. Yo me voy llena, creo que este proyecto para mí fue un poco complicado, sobre todo por conocer las máscaras que muchos traen allá adentro. Y creo que no estoy capacitada para enfrentarme a tanto lobo allá adentro, me la pasé muy bien, disfruté jugar, aprender... me llevo mucho aprendizaje personal, de vida, como artista y a lo que sigue. Adelante siempre”, declaró Itzel tras su salida.

En su entrevista con Adal Ramones, la intérprete reconoció que ya esperaba este resultado. “Sí me lo esperaba. No vi a Eleazar más fuerte, pero creo que querían ver el mundo arder dentro de La Granja”, señaló entre risas.

Su sinceridad y carisma conquistaron a una parte del público, aunque no fue suficiente para mantenerla dentro de la competencia.

EFECTO DE SU SALIDA EN LA COMPETENCIA

La eliminación de Sandra Itzel marca un nuevo rumbo dentro del reality. Su salida reconfigura las estrategias y genera un ambiente de mayor cautela y desconfianza entre los granjeros, quienes ahora deberán replantear sus alianzas para evitar futuras nominaciones.

La convivencia se vuelve más intensa a medida que el número de participantes disminuye y las pruebas exigen mayor coordinación. Las rivalidades comienzan a hacerse más visibles y el juego social se vuelve crucial para permanecer en la granja.

PARTICIPANTES QUE SIGUEN EN LA GRANJA VIP 2025

• Alfredo Adame

• Jawy Méndez

• Kim Shantal

• Alberto del Río “El Patrón”

• César Doroteo “Teo”

• Manola Díez

• Kike Mayagoitia

• Lis Vega

• Omahi

• Eleazar Gómez

• La Bea

• Sergio Mayer Mori

• Fabiola Campomanes

• Lola Cortés

Cada uno de ellos continúa enfrentando pruebas diarias de fuerza, habilidad y convivencia, donde no solo importa el desempeño físico, sino también la capacidad de adaptación y estrategia social.

DATOS CURIOSOS DE LA GRANJA VIP

• La edición 2025 es la primera en incluir celebridades de distintas generaciones, desde actores veteranos hasta influencers.

• Las pruebas de convivencia están inspiradas en tareas rurales reales, lo que aumenta el nivel de dificultad.

• El formato incluye una sección llamada “El Legado”, donde cada eliminado deja una ventaja o castigo para los concursantes restantes.

• Sandra Itzel es conocida por su trayectoria musical y por su participación en telenovelas juveniles, lo que la convirtió en una de las favoritas iniciales del público.

UN GIRO DRAMÁTICO EN EL REALITY

Con la salida de Sandra Itzel, La Granja VIP 2025 entra en una nueva fase de competencia donde las emociones, las estrategias y las rivalidades prometen intensificarse. Cada semana se convierte en una batalla por la supervivencia en un entorno donde la convivencia puede ser tan desafiante como las pruebas físicas.

La tensión, las alianzas y los giros inesperados mantienen al público pendiente de quién será el próximo en abandonar la granja y quién logrará resistir hasta el final para convertirse en el gran ganador del reality.

El camino apenas comienza y, tras esta segunda eliminación, La Granja VIP 2025 demuestra que en este juego, la fuerza y la astucia valen tanto como la popularidad.