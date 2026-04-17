¿Loreto Peralta confirma relación con Paco Amoroso? Esto es lo que se sabe

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/ 17 abril 2026
    ¿Loreto Peralta confirma relación con Paco Amoroso? Esto es lo que se sabe
    Fans desataron rumores de una relación entre Paco Amoroso y Loreto Peralta. ESPECIAL

Loreto Peralta publicó un TikTok cantando la nueva canción de Ca7riel y Paco Amoroso, emocionando a sus fans

¿Será que los rumores finalmente se confirmaron? Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo argentino, han llegado al top trending en muchas plataformas, llegando con sus letras pegadizas a países como México. Esta popularidad los ha llevado a mezclarse con celebridades sumamente conocidas e icónicas, como Loreto Peralta.

Desde finales del año 2025, los rumores de un posible romance se desataron en redes sociales, consolidándose hasta hoy en día tras el lanzamiento del nuevo álbum de los artistas, ‘FREE SPIRITS’, que incluye la canción ‘Ay ay ay’, presuntamente dedicada a la actriz.

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¿SE CONFIRMA LA RELACIÓN ENTRE PACO AMOROSO Y LORETO PERALTA?

La verdad es que, pese a que los fans estallan por una confirmación, no hay una declaración oficial por parte de Amoroso y Peralta. No obstante, tampoco hay una versión que deseche los señalamientos.

Mientras tanto, podemos permitirnos emocionarnos, en especial luego de la publicación de un TikTok de la joven actriz donde sale cantando la canción en cuestión y con sonrisas traviesas.

¿CUÁNDO INICIARON LOS RUMORES?

Los ‘dimes y diretes’ que involucran a Loreto y Paco comenzaron cuando fueron captados caminando juntos por las calles de la Ciudad de México, específicamente en la colonia Roma, durante el pasado mes de diciembre.

Aunque con anterioridad, en el verano de 2025, ya se les había visto juntos en conciertos y eventos. Entre esos momentos, los fans grabaron a la actriz en el backstage de una presentación de Ca7riel y Paco Amoroso.

@loretoperaltaa

🤍

♬ sonido original - Rogelio8q_BS

‘FREE SPIRITS’: EL RECIENTE LANZAMIENTO DE CA7RIEL Y PACO AMOROSO

El dúo argentino reforzó su presencia en la industria en marzo de 2026, con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, ‘FREE SPIRITS’, un proyecto que marca un punto de inflexión en su carrera.

El álbum expande su característico cruce de géneros, como trap, rock y pop, haciéndolo un terreno emocional y experimental, incorporando colaboraciones que, según trascendidos, incluyen a Sting, Jack Black, Anderson .Paak y Fred Again.

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Asimismo, se espera una gira mundial en este año, que recorrerá América y Europa, consolidando al dúo como uno de los actos latinoamericanos más exportables del momento. Con este proyecto, Ca7riel y Paco Amoroso no solo reinventan su sonido, sino también su identidad artística.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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