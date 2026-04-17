Ya hay canción del Mundial 2026... Belinda y Los Ángeles Azules presentan oficialmente ‘Por ella’

El lanzamiento llega después de días de especulación en redes sociales, donde usuarios anticipaban una posible colaboración entre ambos artistas. La confirmación no solo cumplió las expectativas, sino que generó una ola de reacciones entre fans del futbol y la música.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya no solo se vive en las canchas o en la organización del torneo, también comienza a sentirse en la música. Este 17 de abril se presentó oficialmente “Por ella” , tema interpretado por Belinda y Los Ángeles Azules , que forma parte del álbum del evento.

No es la primera vez que coinciden. La dupla ya había logrado impacto con “Amor a primera vista” , pero ahora el contexto es distinto: una canción pensada para acompañar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

UNA PROPUESTA CON IDENTIDAD MEXICANA

El tema destaca por mezclar la esencia de la cumbia mexicana con sonidos pop, en una fórmula que busca conectar tanto con el público nacional como internacional. La producción estuvo a cargo de Tainy, mientras que en la composición participaron Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda.

El resultado es una canción con ritmo festivo, diseñada para sonar en estadios, reuniones y celebraciones relacionadas con el torneo. Desde su estructura, apuesta por ser fácilmente reconocible y coreable, una característica clave en los himnos deportivos.

Previo a su estreno, el tema ya generaba conversación en plataformas como TikTok, donde fragmentos y teorías sobre la colaboración comenzaron a viralizarse. Este interés anticipado impulsó su llegada con una base sólida de audiencia.

UN CORO QUE APUNTA A SER HIMNO

La letra de “Por ella” busca capturar la emoción que rodea al futbol, especialmente en momentos decisivos. El coro principal refleja esa intensidad con una narrativa que mezcla pasión, celebración y orgullo:

“Lo que daría por ella, por ella, porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella, y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos, gritar que la amo, que se escuche hasta el cielo, que ya nos la ganamos. Y que suene el olé, olé, olé, el estadio completo está de pie, que la vibra en el aire se sienta, como un gol al minuto noventa”.

La construcción del coro apunta a convertirse en uno de los momentos más reconocibles del tema, con elementos que evocan la experiencia colectiva de un partido. La referencia al “gol al minuto noventa” conecta directamente con la emoción que define al futbol.

ARTISTAS DESTACAN EL PROYECTO

Sobre su participación, Belinda compartió el significado personal que tiene formar parte de este lanzamiento, especialmente por el contexto del Mundial que tendrá a México como una de sus sedes.

“Para mí, participar en esta colaboración es una de las más importantes de mi carrera. En mi casa, siempre en México, la Copa Mundial de la FIFA 2026, es un motivo de celebración, y ahora ser parte de esto a través de la música, al lado de Los Ángeles Azules, es un gran honor. Esta canción es un motivo de celebración para todos los mexicanos. Espero que pronto se convierta en un himno que nos invite a bailar y disfrutar, porque está hecha con mucho amor. Por Ella estoy segura de que nos pondrá de buenas cada vez que la escuchemos. Agradezco esta oportunidad; ¡va por mi México, que amo!”.

Por su parte, Los Ángeles Azules resaltaron la relevancia del proyecto tanto a nivel musical como deportivo:

“Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y no podemos estar más felices de que sea en un proyecto musical con tanta fuerza e importancia en el mundo deportivo a nivel internacional; además, esta canción nos llena de orgullo y alegría al representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estamos seguros de que todos los corazones aficionados al futbol bailarán y disfrutarán tanto como nosotros lo hicimos al crear este tema”.

PUNTO MEDIO ENTRE ESPECTÁCULO Y TRADICIÓN

El lanzamiento de “Por ella” refleja cómo la música y el deporte convergen en eventos globales como el Mundial. Por un lado, se apuesta por una producción contemporánea con alcance internacional; por otro, se mantiene una base sonora ligada a la tradición mexicana.

Esta combinación busca posicionar el tema dentro de una conversación global sin perder identidad local, un reto constante en producciones asociadas a eventos de esta magnitud.

En medio de la expectativa por el torneo, la canción se suma a los elementos que comienzan a construir el ambiente mundialista, donde la música juega un papel clave en la experiencia colectiva.