Coldplay encabezará el primer show de medio tiempo en una final de Mundial

La intención de la FIFA de atraer al mayor público posible hacia su evento de la Copa del Mundo es una realidad. Esto, luego de que el presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que Chris Martin y Coldplay producirán el nuevo show de medio tiempo que formará parte del partido final del torneo. Esta decisión fue confirmada por el propio Infantino durante el Semafor World Economy 2026; además, trascendió que el espectáculo musical podría tener una duración de hasta 25 minutos, superando lo acostumbrado en el show de medio tiempo del Super Bowl. Chris Martin, junto a su banda Coldplay, encabezaría y produciría el momento musical con la participación de otros artistas o agrupaciones, según lo dado a conocer.

¿QUIÉN ENCABEZARÁ EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DE LA FIFA? La noticia tomó fuerza esta semana; sin embargo, desde diciembre de 2024 ya se había mencionado que el evento incluiría este segmento musical. Será el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, donde se jugará la final, la cual también busca consolidarse como un referente mundial del entretenimiento tanto deportivo como musical.

Hasta este viernes 17 de abril no se conocían los nombres de quienes subirán al escenario; sin embargo, se menciona que entre los artistas más populares del momento destacan BLACKPINK, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Shakira, Lady Gaga, Taylor Swift, Bruno Mars y BTS, entre otros que lideran actualmente el streaming musical. Esta presentación será independiente de la ceremonia de clausura, la cual estará producida por Global Citizen, que ya realizó un espectáculo similar en la final del Mundial de Clubes 2025, donde participaron J Balvin, Doja Cat y Tems, además de una colaboración de Chris Martin.

¿QUÉ PASÓ CON COLDPLAY? Coldplay es una de las agrupaciones más populares a nivel internacional. Incluso ya participó en el show de medio tiempo del Super Bowl 50, donde compartió escenario con Beyoncé y Bruno Mars.

La banda concluyó en enero su exitosa gira ‘Music of the Spheres World Tour’ y desde entonces se ha enfocado en otros proyectos.

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