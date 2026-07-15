Los Cabos albergará la final de Miss Universo México 2026; Fátima Bosch revela la fecha

El nombre de Fátima Bosch es sinónimo de triunfo, resiliencia y belleza mexicana gracias a su coronación como Miss Universo. Precisamente ella fue la encargada de confirmar que la etapa nacional de Miss Universo México 2026 se celebrará el próximo 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur.

Fue la propia modelo y activista quien dio a conocer los detalles sobre la elección de la nueva representante de México para el certamen internacional. Con las playas de Los Cabos como escenario, la reina de belleza explicó, en una entrevista para el programa Sale el Sol, que este paradisíaco destino será la sede del evento, el cual prometió estará lleno de sorpresas.

Fátima también envió un mensaje a las 32 participantes del certamen: “La realidad no es perseguir una corona, es buscar convertirse en la mujer que sí la podría sostener y que podría hacer cosas buenas con ella, porque al final del día lo que se mide es el impacto de las vidas que puedes cambiar cuando tengas la plataforma”, aseguró.