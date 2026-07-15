Los Cabos albergará la final de Miss Universo México 2026; Fátima Bosch revela la fecha
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La actual Miss Universo confirmó que la final del certamen nacional se realizará el 29 de agosto y reunirá a las 32 representantes estatales en Baja California Sur
El nombre de Fátima Bosch es sinónimo de triunfo, resiliencia y belleza mexicana gracias a su coronación como Miss Universo. Precisamente ella fue la encargada de confirmar que la etapa nacional de Miss Universo México 2026 se celebrará el próximo 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur.
Fue la propia modelo y activista quien dio a conocer los detalles sobre la elección de la nueva representante de México para el certamen internacional. Con las playas de Los Cabos como escenario, la reina de belleza explicó, en una entrevista para el programa Sale el Sol, que este paradisíaco destino será la sede del evento, el cual prometió estará lleno de sorpresas.
Fátima también envió un mensaje a las 32 participantes del certamen: “La realidad no es perseguir una corona, es buscar convertirse en la mujer que sí la podría sostener y que podría hacer cosas buenas con ella, porque al final del día lo que se mide es el impacto de las vidas que puedes cambiar cuando tengas la plataforma”, aseguró.
MÁS QUE UNA CORONA
Fátima explicó que aún no conoce personalmente a las participantes, pero lo hará durante la concentración que se realizará unos días antes de la final. Además, comentó que está enterada de que muchas de ellas impulsan proyectos sociales que buscarán fortalecer en caso de obtener la corona.
Las 32 aspirantes al título de Miss Universo México 2026 realizarán diversas actividades, entre ellas etapas eliminatorias de traje de baño y vestido de noche, entrevistas con los jueces y visitas a algunos de los lugares más emblemáticos de Los Cabos, ya que uno de los objetivos del certamen es promover los atractivos turísticos del destino.
Aún no se ha definido el horario de transmisión, pero, como ocurrió el año pasado, el certamen podrá verse a través de la señal de Imagen Televisión, además de contenido exclusivo en las redes sociales de la organización de Miss Universo México. (Con información de El Universal).