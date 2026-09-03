Luis de Llano se ampara tras detención; intenta librar arresto por desacato en el caso de abuso sexual contra Sasha Sokol

De acuerdo con la información disponible sobre el caso, la defensa del productor presentó un nuevo amparo durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre, con el propósito de obtener su liberación antes de que concluyera el tiempo establecido para las medidas de apremio.

El productor Luis de Llano volvió a recurrir a la vía legal luego de ser detenido por desacato a resoluciones judiciales derivadas del proceso civil por daño moral que Sasha Sokol promovió en su contra.

El recurso fue promovido a las 2:32 de la madrugada, pocas horas después de la detención de De Llano y luego de que uno de sus abogados saliera del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, donde cuestionó la legalidad del arresto.

ARRESTO POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES JUDICIALES

Luis de Llano fue detenido a las 18:13 horas del miércoles 2 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en cumplimiento de órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

La SSC confirmó la acción mediante un comunicado en el que señaló: “Esta tarde, personal de esta Secretaría dio cumplimiento a una orden de arresto de 15 horas en contra de Luis ‘N’ como medida de apremio por desacato de acuerdo con lo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia”.

La detención está relacionada con el incumplimiento de dos medidas establecidas dentro del proceso. Según la representación legal de Sasha Sokol, el productor no cumplió con la orden de grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la cantante.

Tampoco habría dado cumplimiento a la publicación de la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil. Cada una de las órdenes contempla 15 horas de arresto, por lo que las medidas suman un total de 30 horas de privación de la libertad.

LA DEFENSA CALIFICA EL ARRESTO COMO ILEGAL

Alrededor de las 2:00 de la madrugada, uno de los abogados de Luis de Llano salió del centro de detención y habló con representantes de los medios sobre la situación jurídica del productor.

El litigante sostuvo que el arresto fue “ilegal y arbitrario”, mientras que poco después la defensa formalizó un nuevo recurso de amparo para intentar obtener la liberación anticipada.

El argumento sobre la existencia de recursos legales pendientes ya había sido planteado anteriormente por De Llano para explicar por qué no había cumplido con la orden de ofrecer una disculpa pública.

En agosto, el productor declaró: “Esa disculpa es una vez un amparo y cuando tienes una cosa que tú de alguna forma apelas y amparas, no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición”.

Ahora corresponderá a la autoridad judicial analizar el nuevo amparo presentado por la defensa y determinar los alcances del recurso.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO ENTRE SASHA SOKOL Y LUIS DE LLANO

El caso tiene como antecedente la relación que Luis de Llano reconoció públicamente en 2022. Sasha Sokol tenía 14 años y el productor 39 cuando ocurrieron los hechos a los que se refiere el proceso.

Después de las declaraciones del productor, la cantante sostuvo que lo ocurrido constituyó abuso y presentó una demanda civil por daño moral.

El 10 de mayo de 2023, un juzgado civil de la Ciudad de México condenó a De Llano. La resolución posteriormente fue confirmada y ampliada por una Sala Civil.

El productor promovió un juicio de amparo, aunque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó ese recurso por unanimidad el 25 de junio de 2025, dejando firme la condena civil.

Entre las obligaciones establecidas se encuentran una indemnización, una disculpa pública, la publicación de una síntesis de la sentencia y un curso de prevención sobre abuso sexual.

· El fallo también ordenó a Luis de Llano abstenerse de realizar nuevas referencias sobre Sasha Sokol.

· La resolución de la Corte fijó criterios sobre la imprescriptibilidad de acciones civiles relacionadas con abuso sexual infantil.

· Las medidas de apremio fueron dictadas después de multas y requerimientos judiciales que, de acuerdo con la parte acusadora, no fueron atendidos.

El incumplimiento de estas obligaciones derivó en las medidas que culminaron con el arresto. Además, el caso podría tener otras consecuencias legales relacionadas con una posible desobediencia a mandatos judiciales.

El artículo 283 del Código Penal aplicable en la Ciudad de México establece penas de uno a cinco años de prisión cuando la desobediencia o resistencia ocurre frente a un mandato judicial o durante el cumplimiento de una sentencia.