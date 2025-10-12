Lupita TikTok Casi sufre infarto por tremendo susto; llora aterrada al ver disfraz de Halloween (video)

En plena temporada de Halloween, donde los disfraces, bromas y sustos se apoderan de las redes, Lupita TikTok protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana. La creadora fue sorprendida por un amigo disfrazado que la asustó en medio de una grabación, lo que provocó una reacción de miedo genuino que terminó en lágrimas.

El clip, compartido originalmente en TikTok y replicado en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, muestra cómo Lupita pasa del susto a un ataque de llanto, mientras quienes estaban presentes intentaban consolarla entre risas nerviosas.

“Fue muy chida la experiencia, pero sí fue muy fuerte para mí”, expresó la influencer en un video posterior, donde explicó que aunque entendía la intención de la broma, su reacción fue auténtica y no planeada.

En cuestión de horas, el video superó el millón de vistas y generó una ola de comentarios divididos. Algunos usuarios empatizaron con ella, argumentando que los sustos no deberían llegar al punto de provocar angustia real. Otros consideraron que su reacción era parte del espectáculo propio de las redes.