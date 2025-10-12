Lupita TikTok Casi sufre infarto por tremendo susto; llora aterrada al ver disfraz de Halloween (video)

Show
/ 12 octubre 2025
    Lupita TikTok Casi sufre infarto por tremendo susto; llora aterrada al ver disfraz de Halloween (video)
    Durante octubre, los videos de sustos y bromas de Halloween dominan el algoritmo de TikTok. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Un video se volvió tendencia en redes sociales luego de que la popular creadora de contenido rompiera en llanto tras recibir un susto con un disfraz de Halloween

En plena temporada de Halloween, donde los disfraces, bromas y sustos se apoderan de las redes, Lupita TikTok protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana. La creadora fue sorprendida por un amigo disfrazado que la asustó en medio de una grabación, lo que provocó una reacción de miedo genuino que terminó en lágrimas.

El clip, compartido originalmente en TikTok y replicado en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, muestra cómo Lupita pasa del susto a un ataque de llanto, mientras quienes estaban presentes intentaban consolarla entre risas nerviosas.

TE PUEDE INTERESAR: Desde ‘La Mataviejitas’ al ‘Monstruo de Ecatepec’: estos son los asesinos seriales más aterradores de México

“Fue muy chida la experiencia, pero sí fue muy fuerte para mí”, expresó la influencer en un video posterior, donde explicó que aunque entendía la intención de la broma, su reacción fue auténtica y no planeada.

En cuestión de horas, el video superó el millón de vistas y generó una ola de comentarios divididos. Algunos usuarios empatizaron con ella, argumentando que los sustos no deberían llegar al punto de provocar angustia real. Otros consideraron que su reacción era parte del espectáculo propio de las redes.

@casabelmontoficialmx QUE TE PASA LUPITA 😱 Momento exacto cuando se llevaron a @𝕷𝖚𝖕𝖎𝖙𝖆 Guzmán en CASA BELMONT #CasaBelmont #lupitatiktok #Temporada7 ♬ Drama accompaniment, crisis, impatience, chaos, chaos(1084745) - Lyrebirds music

“Una cosa es bromear y otra muy distinta es generar un ataque de pánico”, opinó un internauta, mientras que otros aplaudieron la “naturalidad” del momento.

Aun así, la influencer ha tomado el episodio con humor, señalando que “después del susto, lo mejor fue ver los memes que hicieron”. Sus seguidores, lejos de criticarla, han convertido el momento en parte del espíritu festivo que caracteriza a octubre.

Temas


Halloween

true

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III