¡Luto en el cine mexicano! Muere Alicia Bonet a los 78 años; protagonizó ‘Hasta el viento tiene miedo’

Alicia Bonet, actriz emblemática del cine mexicano en los años 60 y 70 y recordada por su papel en Hasta el viento tiene miedo, murió a los 78 años. El anuncio fue emitido por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que escribió en redes: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de Alicia Bonet. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”. TE PUEDE INTERESAR: Regresa la ‘Nena Trampa’: Cazzu revelará ‘verdades’ contra Nodal para protegerse de las injusticias Figuras como Maribel Guardia, Gerardo Murguia y Ana Patricia Rojo se sumaron a los mensajes de solidaridad hacia la familia. Hasta ahora se desconocen las causas de su muerte, aunque la ANDI resaltó una trayectoria que abarcó más de cinco décadas entre cine y televisión.

¿QUIEN FUE ALICIA BONET? Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, inició su carrera en teatro juvenil y luego dio el salto al cine, donde trabajó junto a Angélica María, Arturo de Córdova, Alberto Vázquez, Marga López y Andrés Soler. Se casó primero con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos: Juan Carlos y Mauricio. Más tarde contrajo matrimonio con Claudio Brook —figura del cine de Luis Buñuel en El ángel exterminador— y con él tuvo otros dos hijos: Arturo y Gabriel.