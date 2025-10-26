Regresa la ‘Nena Trampa’: Cazzu revelará ‘verdades’ contra Nodal para protegerse de las injusticias

/ 26 octubre 2025
    Regresa la ‘Nena Trampa’: Cazzu revelará ‘verdades’ contra Nodal para protegerse de las injusticias
    Por ahora, Cazzu mantiene su postura de priorizar el bienestar de su hija y evitar la confrontación directa. FOTO: ESPECIAL

La cantante argentina Cazzu advierte públicamente que, de no obtener una resolución justa en la disputa legal con el también artista Christian Nodal por la manutención y permisos de viaje de su hija, no dudará en “usar todas sus verdades” para defenderse

En su más reciente visita a México, Cazzu fue abordada por reporteros al salir del aeropuerto de la Ciudad de México, donde agradeció a su público tras una gira de cinco conciertos que agotó entradas. Sin embargo, fue interpelada sobre el conflicto con Christian Nodal, padre de su hija. Le preguntaron sobre el comunicado emitido por el equipo legal de Nodal, en el que se afirmaba que él “daba millones de pesos” para la crianza de la niña.

Ante esto, Cazzu respondió: “Dios sabe y he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible y no me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”.

La artista agregó que ha buscado resolver la situación “de todas las formas posibles”, sin embargo, afirmó que no ha encontrado disposición de la otra parte. Cazzu señaló además que su hija no cuenta con el permiso legal para salir del país, documento que, según ella, Nodal no ha querido otorgar. “Es muy fácil de desmentir sus declaraciones con información que tengo”, expresó, subrayando que no desea llegar a una confrontación pública, aunque asegura tener pruebas que podrían contradecir los dichos del cantante.

El conflicto entre ambos gira en torno a tres puntos principales: la pensión alimenticia, el permiso de viaje internacional de su hija y las declaraciones públicas que cada uno ha hecho en medios y redes sociales. De acuerdo con la revista ¡HOLA! México, Cazzu considera que el acuerdo económico propuesto por Nodal no es justo, ya que los gastos de la menor son elevados. En tanto, medios argentinos reportan que la cantante debió recurrir a un juez en su país para obtener autorización de viaje unilateral, ante la negativa del padre.

La disputa ha tenido también un fuerte impacto mediático. Cazzu calificó como “un descaro” el comunicado de Nodal, y lo acusó de mentir sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Estas declaraciones han generado un intenso debate en redes sociales, donde seguidores de ambos artistas han tomado partido, provocando una polarización que, según especialistas, podría afectar la imagen pública de ambos.

Cazzu y Nodal se convirtieron en padres de su hija Inti en septiembre de 2023. La relación sentimental entre ellos terminó al poco tiempo, y meses después Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, lo que volvió a colocar al artista en el centro de la atención mediática. Aunque no existe confirmación oficial sobre la custodia de la menor, diversos medios han señalado que Cazzu podría tener la tutela principal.

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

