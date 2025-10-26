Regresa la ‘Nena Trampa’: Cazzu revelará ‘verdades’ contra Nodal para protegerse de las injusticias

En su más reciente visita a México, Cazzu fue abordada por reporteros al salir del aeropuerto de la Ciudad de México, donde agradeció a su público tras una gira de cinco conciertos que agotó entradas. Sin embargo, fue interpelada sobre el conflicto con Christian Nodal, padre de su hija. Le preguntaron sobre el comunicado emitido por el equipo legal de Nodal, en el que se afirmaba que él “daba millones de pesos” para la crianza de la niña. Ante esto, Cazzu respondió: “Dios sabe y he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible y no me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”.

La artista agregó que ha buscado resolver la situación "de todas las formas posibles", sin embargo, afirmó que no ha encontrado disposición de la otra parte. Cazzu señaló además que su hija no cuenta con el permiso legal para salir del país, documento que, según ella, Nodal no ha querido otorgar. "Es muy fácil de desmentir sus declaraciones con información que tengo", expresó, subrayando que no desea llegar a una confrontación pública, aunque asegura tener pruebas que podrían contradecir los dichos del cantante. El conflicto entre ambos gira en torno a tres puntos principales: la pensión alimenticia, el permiso de viaje internacional de su hija y las declaraciones públicas que cada uno ha hecho en medios y redes sociales. De acuerdo con la revista ¡HOLA! México, Cazzu considera que el acuerdo económico propuesto por Nodal no es justo, ya que los gastos de la menor son elevados. En tanto, medios argentinos reportan que la cantante debió recurrir a un juez en su país para obtener autorización de viaje unilateral, ante la negativa del padre.