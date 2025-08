Luto en el K-Drama: hallan muerto a famoso actor Song Young-kyu en su auto; investigan misteriosa causa

TE PUEDE INTERESAR: Señalan que fans de Adrián Di Monti planean campaña en contra de su ex, Sandra Itzel

¿Qué le pasó a Song Young-kyu?

Song Young-kyu había enfrentado recientemente un escándalo que afectó su carrera profesional. El pasado mes de junio fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, luego de recorrer aproximadamente cinco kilómetros bajo los efectos del alcohol. Tras el incidente, el actor fue retirado de diversos proyectos, incluyendo la obra teatral Shakespeare in Love, en la que participaba activamente. También fue eliminado digitalmente de escenas en las series The Defects y The Winning Try, lo que marcó una etapa difícil en su carrera.

¿Quién era Song Young-kyu?

Nacido el 18 de abril de 1970 en Seúl, Song debutó en 1994 con la obra musical Wizard Mureul. Desde entonces, construyó una carrera sólida en el teatro, pero su rostro se volvió especialmente reconocido por sus múltiples participaciones en el cine y la televisión. Fue considerado uno de los actores de reparto más versátiles de Corea del Sur, gracias a su habilidad para asumir papeles tanto cómicos como dramáticos.

Entre sus trabajos más destacados en el cine figura Extreme Job (2019), una comedia policial que rompió récords de taquilla en Corea del Sur. También tuvo papeles importantes en A Hard Day, Hope, Pandora y Confidential Assignment 2: International. En televisión, su participación en Big Bet (Disney+), donde compartió créditos con Choi Min-sik, le brindó una proyección internacional. Otros títulos en su filmografía televisiva incluyen Narco-Saints, Stove League, Hyena, When My Love Blooms y Partners for Justice.

Aunque era una figura pública, Song Young-kyu mantenía su vida personal fuera del foco mediático. Se sabe que estaba casado y era padre de dos hijos. Su reciente escándalo por conducir bajo influencia generó una ola de reacciones negativas en redes sociales, y se especula que ello pudo haberle provocado un estado emocional difícil. Sin embargo, la policía ha reiterado que no se hallaron elementos que confirmen un suicidio.

Por ahora, la comunidad artística surcoreana lamenta la pérdida de un actor prolífico, cuya labor en el escenario y la pantalla chica deja un legado notable. Las autoridades esperan que los resultados de la autopsia arrojen mayor claridad sobre lo ocurrido.