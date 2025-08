Señalan que fans de Adrián Di Monti planean campaña en contra de su ex, Sandra Itzel

La participación de Adrián Di Monte en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no ha pasado desapercibida, pero no precisamente por su desempeño dentro del reality. A menos de una semana del arranque del programa, el actor se convirtió en uno de los concursantes más criticados por sus compañeros y por la audiencia, debido a la reactivación pública de las denuncias que en 2023 presentó su exesposa, la cantante Sandra Itzel , por presunta violencia psicológica, económica y sexual.

“No puedo hacer oídos sordos a algo que me perturbó de una u otra manera y no me ha permitido convivir libremente contigo”, declaró Polanco. Aldo de Nigris y Aarón Mercury también lo señalaron durante el posicionamiento.

A pesar del rechazo evidente, el público salvó a Adrián en la eliminación del domingo 3 de agosto, y fue Olivia Collins quien abandonó la competencia. En esa misma gala, el actor rompió el silencio sobre la polémica y aseguró que se trata de un episodio superado.

“Soy responsable de mis errores, he crecido de ellos, he madurado. Era un chamaco bien pend**. Dije cosas que no me representan, pero eso ya es mi pasado... Jamás le he puesto un dedo encima a una mujer y jamás lo haré”, dijo ante las cámaras. También pidió no hablar más del tema “por respeto a mi esposa”, refiriéndose a la modelo Nuja Amar, con quien se casó poco antes del estreno del reality.