¡Ganando como siempre! Debutará Kylie Jenner en el cine: filmará historia con Charli XCX

Aunque a muchos antifans no les guste cómo la familia Kardashian-Jenner ha diversificado su carrera, cada integrante ha crecido o emprendido en otros caminos más allá del famoso reality show. Kylie Jenner es precisamente quien ahora se arriesgará al dar su primer paso en el cine. La empresaria de maquillaje debutará en la actuación y seguirá los pasos de su hermana Kim Kardashian en la película ‘The Moment’, que estará protagonizada por la cantante Charli XCX, según reveló el estudio A24. De acuerdo con la información, el elenco lo completan Rachel Sennott, Kate Berlant, Alexander Skarsgård y Rosanna Arquette, quienes ya habían sido anunciados previamente para participar en el proyecto.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA PELÍCULA? Según Variety y Deadline, el anuncio de la incorporación de Jenner y del nuevo elenco se hizo a través de un clip en redes sociales musicalizado con el éxito de Charli XCX “I Love It”, interpretado junto a Icona Pop. The Moment, dirigida por Aidan Zamiri, está basada en una idea original de Charli XCX sobre una estrella del pop que enfrenta las complejidades de la fama mientras se prepara para su primera gira en estadios. Distribuida por A24, la cinta marca también el debut de Zamiri en la dirección de largometrajes. El realizador es colaborador habitual de Charli, con quien ha trabajado en los videoclips “360” y “Guess”, además de haber colaborado con Billie Eilish y FKA Twigs.

KYLIE EN ASCENSO Jenner, actual pareja del actor Timothée Chalamet, tiene varios años de experiencia en televisión gracias a los reality shows de su familia. En 2018 hizo un cameo junto a sus hermanas en la cinta de intriga y comedia Ocean’s 8, protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson y Rihanna. En 2020 tuvo una participación especial en el videoclip “WAP” de Cardi B y Megan Thee Stallion, mientras continúa como socia y rostro principal de Kylie Cosmetics, una de las marcas de maquillaje más importantes de Estados Unidos.