¡Ganando como siempre! Debutará Kylie Jenner en el cine: filmará historia con Charli XCX

Show
/ 10 octubre 2025
    ¡Ganando como siempre! Debutará Kylie Jenner en el cine: filmará historia con Charli XCX
    La empresaria, conocida por su imperio de belleza y su vida frente a cámaras, busca consolidarse ahora como actriz en una historia sobre fama, música y ambición dentro del pop contemporáneo. FOTO: INTERNET

La empresaria y estrella de televisión incursionará en la actuación en The Moment, película producida por A24 y protagonizada por la cantante británica

Aunque a muchos antifans no les guste cómo la familia Kardashian-Jenner ha diversificado su carrera, cada integrante ha crecido o emprendido en otros caminos más allá del famoso reality show. Kylie Jenner es precisamente quien ahora se arriesgará al dar su primer paso en el cine.

La empresaria de maquillaje debutará en la actuación y seguirá los pasos de su hermana Kim Kardashian en la película ‘The Moment’, que estará protagonizada por la cantante Charli XCX, según reveló el estudio A24.

De acuerdo con la información, el elenco lo completan Rachel Sennott, Kate Berlant, Alexander Skarsgård y Rosanna Arquette, quienes ya habían sido anunciados previamente para participar en el proyecto.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA PELÍCULA?

Según Variety y Deadline, el anuncio de la incorporación de Jenner y del nuevo elenco se hizo a través de un clip en redes sociales musicalizado con el éxito de Charli XCX “I Love It”, interpretado junto a Icona Pop.

The Moment, dirigida por Aidan Zamiri, está basada en una idea original de Charli XCX sobre una estrella del pop que enfrenta las complejidades de la fama mientras se prepara para su primera gira en estadios.

Distribuida por A24, la cinta marca también el debut de Zamiri en la dirección de largometrajes. El realizador es colaborador habitual de Charli, con quien ha trabajado en los videoclips “360” y “Guess”, además de haber colaborado con Billie Eilish y FKA Twigs.

KYLIE EN ASCENSO

Jenner, actual pareja del actor Timothée Chalamet, tiene varios años de experiencia en televisión gracias a los reality shows de su familia. En 2018 hizo un cameo junto a sus hermanas en la cinta de intriga y comedia Ocean’s 8, protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson y Rihanna.

En 2020 tuvo una participación especial en el videoclip “WAP” de Cardi B y Megan Thee Stallion, mientras continúa como socia y rostro principal de Kylie Cosmetics, una de las marcas de maquillaje más importantes de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién será ‘Rapunzel’? Quiere Disney a Scarlett Johansson como villana para el live action de ‘Enredados’

Y el próximo 23 de octubre se estrenará la quinta temporada de The Kardashians, en donde de nueva cuenta Jenner tiene participación importante junto a su hermana Kendall. (Con información de Reforma)

Temas


Cine
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Kylie Jenner

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?