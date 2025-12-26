Luto en la música: Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

Este viernes el luto inundó la historia musical, debido a que se confirmó la muerte de Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure. La estrella musical falleció a los 65 años.

La agrupación encabezada por Robert Smith confirmó en el sitio web de la banda la partida de su amigo, colega y hermano. Ahí mismo recordaron sus contribuciones al grupo durante sus dos períodos en la banda, primero de 1990 a 2005, y luego de 2022 hasta la fecha.

“Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la navidad. Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, ‘Teddy’ fue una parte caliente y vital de la historia de The Cure”, se lee en el post.