Luto en la música: Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

El músico regresó en 2022 para la gira “Shows of a Lost World” por Europa, América y Sudamérica, reafirmando su legado
Este viernes el luto inundó la historia musical, debido a que se confirmó la muerte de Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure. La estrella musical falleció a los 65 años.
La agrupación encabezada por Robert Smith confirmó en el sitio web de la banda la partida de su amigo, colega y hermano. Ahí mismo recordaron sus contribuciones al grupo durante sus dos períodos en la banda, primero de 1990 a 2005, y luego de 2022 hasta la fecha.
“Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la navidad. Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, ‘Teddy’ fue una parte caliente y vital de la historia de The Cure”, se lee en el post.
¿DE QUÉ MURIÓ PERRY BAMONTE?
Aunque no han sido claras las causas de muerte por parte de los excompañeros musicales ni por la familia del músico, se especula que fue una enfermedad pulmonar.
“Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”, continúa el texto.
Bamonte inició su vínculo con la banda en 1984 como roadie y técnico de guitarra para Robert Smith, evolucionó a colaborador oficial en 1990 al reemplazar a Roger O’Donnell en teclados. Su integración coincidió con el éxito de álbumes como “Wish” (1992), donde aportó composiciones como la música de “Trust”, y participó en giras masivas que consolidaron el sonido gótico y alternativo del grupo.
Durante los años 90, Bamonte asumió también la guitarra solista tras la salida de Porl Thompson en 1993, contribuyó a discos emblemáticos como “Wild Mood Swings” (1996), con temas como “This is a Lie”, y Bloodflowers (2000), nominados a Grammy. Ofreció más de 400 conciertos en giras globales, ganó premios como los Brit Awards en 1991, aunque fue expulsado en 2005 junto a su hermano Daryl sin explicación clara, según sus propias palabras. Regresó en 2022 para la gira “Shows of a Lost World” por Europa, América y Sudamérica, reafirmando su legado. (Con información de El Universal)