Luto en la música: Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

Show
/ 26 diciembre 2025
    Luto en la música: Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure
    Legado. Su carrera trascendió la banda con proyectos independientes, pero su energía en estudio y escenarios dejó huella en el rock alternativo. FOTO: AP

El músico regresó en 2022 para la gira “Shows of a Lost World” por Europa, América y Sudamérica, reafirmando su legado

Este viernes el luto inundó la historia musical, debido a que se confirmó la muerte de Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure. La estrella musical falleció a los 65 años.

La agrupación encabezada por Robert Smith confirmó en el sitio web de la banda la partida de su amigo, colega y hermano. Ahí mismo recordaron sus contribuciones al grupo durante sus dos períodos en la banda, primero de 1990 a 2005, y luego de 2022 hasta la fecha.

“Con enorme tristeza confirmamos el fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció tras una breve enfermedad en casa durante la navidad. Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, ‘Teddy’ fue una parte caliente y vital de la historia de The Cure”, se lee en el post.

$!En su sitio web la banda rindió un breve homenaje a su compañero.
En su sitio web la banda rindió un breve homenaje a su compañero. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

¿DE QUÉ MURIÓ PERRY BAMONTE?

Aunque no han sido claras las causas de muerte por parte de los excompañeros musicales ni por la familia del músico, se especula que fue una enfermedad pulmonar.

“Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”, continúa el texto.

Bamonte inició su vínculo con la banda en 1984 como roadie y técnico de guitarra para Robert Smith, evolucionó a colaborador oficial en 1990 al reemplazar a Roger O’Donnell en teclados. Su integración coincidió con el éxito de álbumes como “Wish” (1992), donde aportó composiciones como la música de “Trust”, y participó en giras masivas que consolidaron el sonido gótico y alternativo del grupo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA

Durante los años 90, Bamonte asumió también la guitarra solista tras la salida de Porl Thompson en 1993, contribuyó a discos emblemáticos como “Wild Mood Swings” (1996), con temas como “This is a Lie”, y Bloodflowers (2000), nominados a Grammy. Ofreció más de 400 conciertos en giras globales, ganó premios como los Brit Awards en 1991, aunque fue expulsado en 2005 junto a su hermano Daryl sin explicación clara, según sus propias palabras. Regresó en 2022 para la gira “Shows of a Lost World” por Europa, América y Sudamérica, reafirmando su legado. (Con información de El Universal)

Temas


Espectáculos
Luto
Viral

Localizaciones


Reino Unido

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños