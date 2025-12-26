‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA

Esta semana ha sido de gran desgaste emocional para Yolanda Andrade, quien reapareció en redes sociales luego de que trascendiera su más reciente hospitalización, derivada de las enfermedades que le fueron diagnosticadas, además de un aparente falso conflicto familiar. Conmovida por el amor que recibió durante Nochebuena y Navidad, la conductora abrió nuevamente su corazón y compartió más detalles sobre la batalla de salud que enfrenta. A través de un nuevo mensaje navideño, habló de lo difícil que ha sido este 2025, luego de ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, provocando debilidad muscular, parálisis y, en etapas avanzadas, fallo respiratorio, sin afectar la capacidad mental ni los sentidos. “Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron esa enfermedad y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y para mis seres queridos”, expresó.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA YOLANDA ANDRADE? La conductora confesó que tal vez a muchas personas les parecería extraño el video, pero decidió compartirlo porque sabe que hay quienes atraviesan por una situación similar, con una enfermedad en la que un día se puede estar bien y al siguiente no. Definió su estado como una fatiga crónica constante. “Quizás les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad degenerativa. A veces estás bien, a veces estás mal, muy mal; no puedes moverte, abrir los ojos, caminar o hablar. Es una fatiga crónica”, explicó. Yolanda mostró que durante su reciente estancia en el hospital le colocaron un catéter por el cual le suministraron suero y medicamento, ya que —confesó— sus “venitas ya no podían más”.