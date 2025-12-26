‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA

/ 26 diciembre 2025
    ‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA
    Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. FOTO: CUARTOSCURO/ INTERNET

La exprotagonista de telenovelas habló sobre los síntomas que padece y que la han llevado a retirarse de la vida pública

Esta semana ha sido de gran desgaste emocional para Yolanda Andrade, quien reapareció en redes sociales luego de que trascendiera su más reciente hospitalización, derivada de las enfermedades que le fueron diagnosticadas, además de un aparente falso conflicto familiar. Conmovida por el amor que recibió durante Nochebuena y Navidad, la conductora abrió nuevamente su corazón y compartió más detalles sobre la batalla de salud que enfrenta.

A través de un nuevo mensaje navideño, habló de lo difícil que ha sido este 2025, luego de ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, provocando debilidad muscular, parálisis y, en etapas avanzadas, fallo respiratorio, sin afectar la capacidad mental ni los sentidos.

“Han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron esa enfermedad y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y para mis seres queridos”, expresó.

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA YOLANDA ANDRADE?

La conductora confesó que tal vez a muchas personas les parecería extraño el video, pero decidió compartirlo porque sabe que hay quienes atraviesan por una situación similar, con una enfermedad en la que un día se puede estar bien y al siguiente no. Definió su estado como una fatiga crónica constante.

“Quizás les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que tiene esta enfermedad degenerativa. A veces estás bien, a veces estás mal, muy mal; no puedes moverte, abrir los ojos, caminar o hablar. Es una fatiga crónica”, explicó.

Yolanda mostró que durante su reciente estancia en el hospital le colocaron un catéter por el cual le suministraron suero y medicamento, ya que —confesó— sus “venitas ya no podían más”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo mexa! Debutarán Los Tigres del Norte este domingo en un episodio de ‘Los Simpson’

Finalmente, Andrade agradeció a las personas que le envían buenos deseos, a sus amigos que se mantienen pendientes de ella y a quienes la apoyan con oraciones y muestras de cariño.

En Nochebuena, la conductora publicó un video en el que desmintió estar secuestrada “bajo tutela” por su hermana y su cuñado, versión que fue difundida por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Además, generó preocupación entre familiares y seguidores al asegurar que esta podría ser la última Navidad de su vida, debido a la gravedad de su estado de salud. (Con información de El Universal)

Temas


Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Personajes


Yolanda Andrade

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

