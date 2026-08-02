Domina ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ la taquilla: Compite con ‘Endgame’ por récord

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    Domina ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ la taquilla: Compite con ‘Endgame’ por récord
    Marca. En apenas 72 horas, la nueva entrega del héroe arácnido reunió 3.2 millones de asistentes y apunta a romper más marcas en la taquilla nacional. FOTO: ARCHIVO
Israel García
por Israel García

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La nueva aventura del héroe arácnido se convirtió en un fenómeno en México al reunir millones de espectadores en apenas tres días y perfilarse como el mayor estreno del año

No cabe duda de que el héroe del verano, al menos en los últimos días de julio, es ‘Spider-Man’, ya que la película ‘Un Nuevo Día’ no solo acaparó la atención en redes sociales y dominó la taquilla estadounidense, sino que también atrapó con su magia y sus telarañas a la audiencia mexicana, al registrar 3.2 millones de asistentes.

Lo anterior fue dado a conocer por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Y es que, en solo tres días, la película protagonizada por Tom Holland se colocó dentro del Top 10 de las cintas más vistas en México durante 2026, al registrar 3.2 millones de asistentes y superar a títulos como ‘Moana’ y ‘El Día de la Revelación’, que ya llevaban varias semanas en cartelera.

MÉXICO, FAN DE MARVEL

El héroe arácnido recaudó hasta la noche de ayer más de 256 millones de pesos, cifra equivalente a poco más de la mitad de lo que consiguió su antecesora de 2021, aunque aquella lo hizo durante todo su primer fin de semana.

Se estima que el lunes la cinta protagonizada por Tom Holland rebase los 6 millones de boletos vendidos, con lo que superaría a la animación ‘Super Mario Galaxy’, que por ahora ostenta el primer lugar en número de asistentes durante su primer fin de semana de exhibición en lo que va del año.

Los 3.2 millones de boletos vendidos para ver la nueva aventura de Peter Parker en apenas 72 horas en salas nacionales son similares a los que títulos como ‘Michael’ y ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ consiguieron, pero en el doble de tiempo desde su estreno en cines.

La pregunta no es si ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ tendrá buenos números, sino si tendrá la fuerza suficiente para alcanzar lo conseguido por su antecesora de 2021, ‘Spider-Man: Sin Camino a Casa’, que al final de su corrida comercial contabilizó 23.4 millones de boletos vendidos.

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A nivel internacional, la película, protagonizada por Zendaya y Tom Holland, obtuvo una suma de 572 millones de dólares y, de acuerdo con el portal especializado en cine, sí hubo una marca en la que “Spider-Man: Bran New Day” superó a “Avengers: Endgame”; se trata del dinero recaudado durante el día de lanzamiento de las cintas en cines: “Spider-Man” recolectó 168 millones de dólares, mientras que “Avengers: Endgame” obtuvo 157, 8 millones de dólares.

¿DE QUÉ TRATA ‘SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA’?

La nueva historia transcurre cuatro años después de la película anterior, cuyo desenlace muestra a Peter Parker tomando la decisión de que todo el mundo olvide quién es él y la identidad de Spider-Man, con todo lo que eso conlleva: desde ver cómo su amada MJ (Zendaya) inicia nuevas relaciones románticas hasta enfrentar a villanos como Scorpio sin el apoyo de quienes antes conocían su verdadera identidad. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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