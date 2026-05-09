Madres, hermanas e hij@s

Hoy es el Día de las Madres y, para la ocasión, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de las mejores series y telenovelas en donde madres, hijas e, inclusive, hermanas son las principales protagonistas:

‘HERMANAS: UN AMOR COMPARTIDO’

Ya en sus últimos capítulos se encuentra esta telenovela del horario estelar de “Las Estrellas”, de la que ya hemos comentado que es otra muy digna y sobresaliente producción de Silvia Cano (“Eternamente amándonos”; “Regalo de amor”). Como aquellas, aunque tiene una historia original ganadora proveniente de Turquía, ha tenido una adaptación a la realidad mexicana tan bien aterrizada que no por nada se ha mantenido en los primeros lugares de rating, al tener el amor compartido de dos hermanas (Danna García y Adriana Louvier) por una hija en común (Michelle Pellicer).

‘THE TESTAMENT’

Estrenada el pasado 8 de abril en Disney Plus, con episodios nuevos cada miércoles, tenemos este muy plausible spin-off de “El cuento de la criada”, que curiosamente acaba de estrenar todas sus temporadas en Netflix luego de su paso por Hulu y Paramount. A diferencia de la anterior, aquí tiene como protagonista a Agnes (Chase Infinity, de “Una batalla tras otra”), la hija de “la criada” June (Elisabeth Moss), recluida en la prisión distópica de Gilead, donde el papel de la mujer se reduce a ser un mero objeto reproductivo, situación ante la cual una adoctrinada Agnes empieza a abrir los ojos con la presencia de June incluida.

‘EL DERECHO DE NACER’

Y en medio de las telenovelas turcas y de los refritos de estas, como “Hermanas: Un amor compartido”, que han tomado la estafeta a nivel internacional del mercado del género que abrieron clásicos mexicanos como “Los ricos también lloran” (1979), entre esta y su no menos clásica “Rosa Salvaje” (1987), producciones de Valentín Pimstein, Verónica Castro protagonizó para Ernesto Alonso, bajo la dirección del cineasta Raúl Araiza, este refrito del texto del cubano Félix B. Caignet, cuyos 95 capítulos se encuentran disponibles en VIX y donde el hoy primer actor coahuilense Humberto Zurita brilla como el hijo que Verónica consideró abortar.

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