ISR 2026: por qué la nueva tabla afectará a trabajadores con salario mínimo

Para 2026, el Gobierno incrementó en 13% los límites inferior y superior de los rangos del ISR. En términos generales, esto significa que ciertos asalariados que no reciban aumentos salariales podrían pagar menos impuestos al ubicarse en un intervalo con menor carga fiscal. Sin embargo, el efecto no es igual para todos y, en algunos casos, puede resultar contraproducente.

La publicación de la Miscelánea Fiscal 2026 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria trajo cambios relevantes en la tabla de cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR). Aunque el ajuste reconoce el impacto de la inflación en 2025 y busca aliviar la carga fiscal de algunos contribuyentes, también ha encendido alertas entre trabajadores que ganan alrededor del salario mínimo, ya que podrían verse afectados de manera directa en su ingreso neto mensual.

¿Cómo cambió la tabla del ISR para 2026?

En 2025, una persona con ingresos mensuales de entre 8,777 y 8,952.49 pesos pagaba una tasa de 1.92%. Para 2026, el límite superior de ese rango se amplía hasta 10,135.11 pesos, lo que en apariencia beneficia a quienes se mantienen dentro de ese nivel de ingresos.

No obstante, el nuevo esquema establece que quienes ganen entre 10,135.12 y 86,022.11 pesos mensuales deberán pagar una cuota fija de 194.59 pesos, más una tasa de 6.40% sobre el excedente del límite inferior. En 2025, ese mismo tramo tenía una cuota fija menor, de 171.88 pesos, con la misma tasa porcentual.

El punto crítico: salario mínimo e ISR

De acuerdo con la tabla publicada por el SAT, los sueldos de hasta 9,587.5 pesos mensuales estarán exentos de ISR en 2026, cifra que coincide con el nuevo salario mínimo. El problema surge para quienes ganan apenas por encima de ese monto.

Por ejemplo, un trabajador con un ingreso mensual de 9,600 pesos deberá pagar 184.32 pesos de ISR, lo que reduce su ingreso neto a 9,415.68 pesos, es decir, menos que el salario mínimo. Esta situación genera la percepción de que, pese a ganar “más” en términos brutos, el resultado final es un menor poder adquisitivo.

El impacto en empresas y trabajadores

Haydeé Jaime, líder de estrategia de contenido de Pandape, explica que este escenario provoca sentimientos de injusticia entre empleados cuyos sueldos quedan ligeramente arriba del mínimo. Este fenómeno, conocido como “efecto faro”, presiona a las empresas a revisar tabuladores, ajustar presupuestos y replantear incrementos salariales para evitar la pérdida de talento.

El aumento del salario mínimo, de 8,777 a 9,587.5 pesos, obliga a las organizaciones a analizar la diferencia salarial jerárquica, especialmente en puestos operativos o administrativos que quedan muy cerca del nuevo umbral.