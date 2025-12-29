FIFA confirma a Dubái como sede de los premios The Best 2026

/ 29 diciembre 2025
    FIFA confirma a Dubái como sede de los premios The Best 2026
    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció la sede de los premios The Best 2026 durante la World Sports Summit en Dubái. FOTO: AP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Gianni Infantino confirmó que la ceremonia de los premios se celebrará en Dubái, con el mismo sistema de votación que reconoce a jugadores, entrenadores y equipos

La FIFA confirmó que la ceremonia de entrega de los premios “The Best” de 2026 se realizará en Dubái, decisión que fue anunciada este lunes por el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante su participación en la World Sports Summit, celebrada en el propio emirato. El anuncio forma parte de una estrategia de la federación internacional para fortalecer su presencia en Medio Oriente y ampliar el alcance global de sus eventos institucionales.

Durante su intervención en la cumbre, Infantino explicó que la elección de Dubái responde a un acuerdo de colaboración que permitirá reconocer en esa ciudad a los mejores jugadores, entrenadores y equipos del futbol mundial. El dirigente subrayó que el proceso de votación se mantendrá sin cambios, con la participación de capitanes y seleccionadores nacionales, además de aficionados y representantes de los medios de comunicación.

El presidente de la FIFA destacó que este tipo de alianzas buscan consolidar al futbol como un espacio de encuentro internacional. “Hemos disfrutado del deporte y ahora lo haremos también de la unidad que este deporte es capaz de generar en todo el mundo”, señaló Infantino, en un mensaje enfocado en el papel social del futbol más allá de la competencia.

El anuncio se dio un día después de la entrega de los Globe Soccer Awards 2025, evento que también tuvo como sede Dubái y que reunió a figuras del futbol internacional, directivos y representantes de distintas ligas. La coincidencia de ambos actos refuerza el posicionamiento del emirato como un punto recurrente para ceremonias y encuentros relacionados con la industria deportiva.

La última edición de los premios “The Best” se llevó a cabo el pasado 16 de diciembre en Doha, donde se reconoció al delantero francés del PSG, Ousmane Dembélé, como el mejor jugador del año. En la rama femenil, la centrocampista española del Barcelona, Aitana Bonmatí, recibió el galardón por tercera ocasión consecutiva, consolidando su presencia entre las figuras más influyentes del futbol actual.

Con la confirmación de Dubái como sede para 2026, la FIFA continúa apostando por escenarios que le permitan combinar organización, infraestructura y proyección internacional. La expectativa ahora se centra en los detalles logísticos del evento y en cómo se integrará la ceremonia dentro del calendario global del futbol, en un año que estará marcado por competencias de alto nivel y una amplia atención mediática.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

