FIFA confirma a Dubái como sede de los premios The Best 2026

La FIFA confirmó que la ceremonia de entrega de los premios “The Best” de 2026 se realizará en Dubái, decisión que fue anunciada este lunes por el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante su participación en la World Sports Summit, celebrada en el propio emirato. El anuncio forma parte de una estrategia de la federación internacional para fortalecer su presencia en Medio Oriente y ampliar el alcance global de sus eventos institucionales.

Durante su intervención en la cumbre, Infantino explicó que la elección de Dubái responde a un acuerdo de colaboración que permitirá reconocer en esa ciudad a los mejores jugadores, entrenadores y equipos del futbol mundial. El dirigente subrayó que el proceso de votación se mantendrá sin cambios, con la participación de capitanes y seleccionadores nacionales, además de aficionados y representantes de los medios de comunicación.

El presidente de la FIFA destacó que este tipo de alianzas buscan consolidar al futbol como un espacio de encuentro internacional. “Hemos disfrutado del deporte y ahora lo haremos también de la unidad que este deporte es capaz de generar en todo el mundo”, señaló Infantino, en un mensaje enfocado en el papel social del futbol más allá de la competencia.

El anuncio se dio un día después de la entrega de los Globe Soccer Awards 2025, evento que también tuvo como sede Dubái y que reunió a figuras del futbol internacional, directivos y representantes de distintas ligas. La coincidencia de ambos actos refuerza el posicionamiento del emirato como un punto recurrente para ceremonias y encuentros relacionados con la industria deportiva.