Frente frío 25 provoca lluvias torrenciales, evento de Norte y heladas en gran parte de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el frente frío número 25 continuará generando lluvias intensas a puntuales torrenciales, evento de "Norte" intenso y ambiente frío a muy frío en gran parte del territorio nacional, principalmente en el oriente y sureste del país. De acuerdo con el aviso oficial, el sistema frontal se extiende sobre la península de Yucatán y mantiene interacción con una vaguada en altura, lo que favorece precipitaciones de diversas intensidades y condiciones de inestabilidad atmosférica. El SMN señaló que se prevén lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, así como lluvias intensas en Chiapas. Estas precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL MARTES 30 DE DICIEMBRE Torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste). Muy fuertes a intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan) y Chiapas. Fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo. Chubascos a fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán. Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, regiones de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): entidades del occidente, centro y sur del país, incluida la Ciudad de México. Además, existe probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote durante la mañana. EVENTO DE NORTE PROVOCARÁ RACHAS DE HASTA 110 KM/H; PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE La masa de aire ártico asociada al frente frío continuará generando un evento de Norte intenso en el Golfo de México y el istmo de Tehuantepec. Rachas de 90 a 110 km/h: costas de Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Rachas de 60 a 80 km/h: costas de Tamaulipas, norte de Veracruz y Tabasco (oeste). Rachas de 50 a 70 km/h: Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo. El oleaje podría alcanzar: 3.0 a 5.0 metros en costas de Veracruz, Tabasco y golfo de Tehuantepec. 2.5 a 3.5 metros en Tamaulipas y norte de Veracruz. 1.0 a 2.0 metros en Campeche, Yucatán, norte de Quintana Roo y golfo de California. El SMN agregó que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

TEMPERATURAS BAJO CERO Y HELADAS EN ZONAS SERRANAS; PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS El ambiente frío a muy frío persistirá en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país. De –10 a –5 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. De –5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De 0 a 5 °C: áreas altas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. También se reportan nieblas en municipios de Baja California, como Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín. Mientras tanto, en estados del Pacífico mexicano se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y la costa de Oaxaca, así como de 30 a 35 °C en Baja California Sur, Sonora y el occidente de Durango.

CONDICIONES EN EL NOROESTE Y OESTE DEL PAÍS Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a Baja California, en combinación con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, originará rachas de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste de México. El ingreso de humedad del Pacífico también favorecerá lluvias aisladas en el occidente, centro y sur del territorio nacional. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO La ciudad de Saltillo despertó este martes bajo el dominio de una masa de aire polar que ha llevado las temperaturas a niveles de congelación. Tras un lunes marcado por la humedad y el potencial de aguanieve, esta madrugada el termómetro descendió hasta los 0°C, dejando una capa de escarcha en diversas zonas de la capital y obligando a los saltillenses a extremar precauciones. A pesar de que el cielo comenzará a despejarse paulatinamente hacia la tarde, el ambiente gélido se mantendrá durante gran parte de la jornada. Se estima que la temperatura máxima apenas alcance los 13°C entre las 15:00 y 16:00 horas, lo que representa un día significativamente frío incluso bajo los rayos del sol.