Frente frío 25 provoca lluvias torrenciales, evento de Norte y heladas en gran parte de México

/ 30 diciembre 2025
El SMN alertó por lluvias torrenciales entres estados, vientos de hasta 110 km/h, y temperaturas bajo cero en zonas serranas del norte y centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el frente frío número 25 continuará generando lluvias intensas a puntuales torrenciales, evento de “Norte” intenso y ambiente frío a muy frío en gran parte del territorio nacional, principalmente en el oriente y sureste del país.

De acuerdo con el aviso oficial, el sistema frontal se extiende sobre la península de Yucatán y mantiene interacción con una vaguada en altura, lo que favorece precipitaciones de diversas intensidades y condiciones de inestabilidad atmosférica.

El SMN señaló que se prevén lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, así como lluvias intensas en Chiapas. Estas precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA EL MARTES 30 DE DICIEMBRE

Torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste).

Muy fuertes a intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan) y Chiapas.

Fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Chubascos a fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán.

Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, regiones de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): entidades del occidente, centro y sur del país, incluida la Ciudad de México.

Además, existe probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote durante la mañana.

EVENTO DE NORTE PROVOCARÁ RACHAS DE HASTA 110 KM/H; PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE

La masa de aire ártico asociada al frente frío continuará generando un evento de Norte intenso en el Golfo de México y el istmo de Tehuantepec.

Rachas de 90 a 110 km/h: costas de Veracruz (centro y sur), istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Rachas de 60 a 80 km/h: costas de Tamaulipas, norte de Veracruz y Tabasco (oeste).

Rachas de 50 a 70 km/h: Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo.

El oleaje podría alcanzar:

3.0 a 5.0 metros en costas de Veracruz, Tabasco y golfo de Tehuantepec.

2.5 a 3.5 metros en Tamaulipas y norte de Veracruz.

1.0 a 2.0 metros en Campeche, Yucatán, norte de Quintana Roo y golfo de California.

El SMN agregó que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

TEMPERATURAS BAJO CERO Y HELADAS EN ZONAS SERRANAS; PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS

El ambiente frío a muy frío persistirá en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país.

De –10 a –5 °C con heladas: sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

De –5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C: áreas altas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

También se reportan nieblas en municipios de Baja California, como Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín.

Mientras tanto, en estados del Pacífico mexicano se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y la costa de Oaxaca, así como de 30 a 35 °C en Baja California Sur, Sonora y el occidente de Durango.

CONDICIONES EN EL NOROESTE Y OESTE DEL PAÍS

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a Baja California, en combinación con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, originará rachas de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste de México.

El ingreso de humedad del Pacífico también favorecerá lluvias aisladas en el occidente, centro y sur del territorio nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO

La ciudad de Saltillo despertó este martes bajo el dominio de una masa de aire polar que ha llevado las temperaturas a niveles de congelación. Tras un lunes marcado por la humedad y el potencial de aguanieve, esta madrugada el termómetro descendió hasta los 0°C, dejando una capa de escarcha en diversas zonas de la capital y obligando a los saltillenses a extremar precauciones.

A pesar de que el cielo comenzará a despejarse paulatinamente hacia la tarde, el ambiente gélido se mantendrá durante gran parte de la jornada. Se estima que la temperatura máxima apenas alcance los 13°C entre las 15:00 y 16:00 horas, lo que representa un día significativamente frío incluso bajo los rayos del sol.

El SMN informó que se mantiene vigilancia sobre el frente frío 25 y su masa de aire ártico, debido a los efectos que seguirán registrándose en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde se esperan lluvias torrenciales y evento de Norte intenso.

La Conagua recomendó a la población atender los avisos oficiales, extremar precauciones ante posibles deslaves e inundaciones, y tomar medidas de abrigo por las bajas temperaturas, especialmente en zonas serranas y comunidades vulnerables.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

