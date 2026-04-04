Margarita Maza de Juárez y nuevas temporadas de series

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/ 4 abril 2026
    Margarita Maza de Juárez y nuevas temporadas de series

Esta última semana se dio el estreno de la tercera temporada de la serie holandesa ‘Mar de Fondo’

El pasado 26 de marzo la presidenta de México encabezó la ceremonia del Bicentenario de Margarita Maza, esposa del “Benemérito de las Américas”, Benito Juárez, aniversario que el gobierno federal conmemora todo el año.

Sin embargo, con todo y que como aquí lo comentamos todavía la semana pasada el mismo gobierno federal parece tener “vara alta” con proyectos audiovisuales con plataformas de streaming como Netflix, qué esperanzas que como sucedió en 1972 cuando el gobierno entonces echeverrista festejó a todo lo alto “el año de Juárez” con motivo del centenario de su natalicio cuando además de subvencionar películas como “Aquellos años” (Felipe Cazals, 1972) o incluso telenovelas históricas como “El carruaje”, teniendo al mandatario en cuestión como protagonista principal de las mismas, con todo y el “tiempo de mujeres” que vivimos no vemos algo parecido aún.

En su lugar, y fuera de series como “La fiscal”, de la que compartimos nuestra opinión en la columna pasada, el mismo jueves 26 que la estrenó la mencionada Netflix, todavía mejor resultó el estreno de la nueva producción de los hermanos Duffer (“Stranger Things”), “Algo terrible está por suceder” la cual, dentro del género del terror, nos cuenta la historia de los sucesos desafortunados que anteceden la boda de una joven pareja integrada por los actores Camila Morrone (“Daisy Jones and the six”) y Adam Dimarco (“The White Lotus”) acompañados de primeros actores como la nominada al Oscar Jennifer Jason Leigh y Ted Levine (“El silencio de los inocentes”).

Y siguiendo con Netflix, esta última semana se dio el estreno de la tercera temporada de la serie holandesa “Mar de fondo”, dando seguimiento a la historia iniciada en el 2023 y los jóvenes y adultos que viven en un sector acomodado de playas belgas cuyas pasiones y ambiciones siguen desatadas y al parecer sin contención, mientras que Apple TV hizo lo propio el viernes pasado con el estreno de la segunda temporada de “Amigos y vecinos”, serie protagonizada y producida por Jon Hamm (“Mad Men”; “Landman”), teniéndolo de regreso como el ladrón “de cuello blanco” a cuyas tropelías se une un nuevo y misterioso personaje interpretado por James Mardsen (“X-Men”).

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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Abundio Novello

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Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

Columna: Sopeoperas

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