Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, cerraron con broche de oro el Fut Fest Saltillo

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    Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, cerraron con broche de oro el Fut Fest Saltillo
    Amigo. Luna recordó durante el momento la cercanía que sus fans locales tienen con él y la agrupación. FOTO: OMAR SAUCEDO

Entre cada canción el vocalista realizaba interacciones con el público, y agregaba frases como ‘desde Monterrey hasta Saltillo’

Por 39 días el Fut Fest Saltillo fue el lugar de encuentros de los saltillenses para celebrar la fiesta del mundial, entre comida y conciertos musicales. Este evento fue impulsado por el Gobierno Municipal y Estatal, en las instalaciones del Biblioparque Norte.

Este domingo 19 de julio se vivió la clausura a las 22:00 horas a cargo de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, quienes minutos antes de salir al escenario lanzaron pirotecnia para los presentes.

El ambientador Ismael Fonseca dio la bienvenida al público entre ellos familias con niños de distintas edades. Agradeció a nombre de 440 Conciertos, la presencia de las autoridades del gobierno estatal y municipal que estuvieron en todos eventos.

$!Momento. Cada canción fue coreada por los asistentes.
Momento. Cada canción fue coreada por los asistentes. FOTO: OMAR SAUCEDO

También realizó distintas dinámicas para regalar mercancía oficial y pidió a los presentes prender la cámara de sus celulares para grabar la historia oficial en las redes sociales.

EL MOMENTO MUSICAL

Para comenzar el concierto los integrantes de la Trakalosa subieron al escenario en un conjunto norteño color guindo saludando al público con alegría, minutos después de proyectar un video musical en la pantalla, apareció el vocalista del grupo Edwin Luna en un traje negro, lentes obscuros y sombrero del mismo color, con una pluma de lado izquierdo.

La primera canción que interpretaron fue ‘Supiste Hacerme Mal’, éxito del grupo lanzado en el año 2015, seguido por su tema más reciente ‘Tiempos Felices’ la cual forma parte de su disco más reciente ‘Desde el Corazón’, que a pesar de su poco tiempo de estreno el público la cantó.

$!Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, cerraron con broche de oro el Fut Fest Saltillo

Entrando en calor, su tercera canción ‘Mi Padrino el Diablo’ encendió el escenario con fuegos artificiales y lanzallamas sorprendiendo a los presentes que dieron gritos de alegría.

Entre cada canción el vocalista realizaba interacciones con el público, y agregaba frases como “desde Monterrey hasta Saltillo” y “Cómo dice Saltillo”.

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Durante el concierto la Trakalosa puso a bailar a todo el público con canciones como ‘Eva María’ y ‘La Cumbia Tribalera’, pidiendo las manos al aire y brincando, el grupo no dejó de interpretar sus mayores éxitos en el transcurso de la noche como ‘Borracho de Amor’ y ‘San Lunes’.

“Estuvo muy bien, si hubo mucho ambiente, cerró con broche de oro”, comentó María Medina asistente del espectáculo.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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