MasterChef México 2026... ¿quién fue el séptimo eliminado de la cocina más famosa?

La cocina más famosa de México volvió a encender sus fogones con una nueva noche de tensión en MasterChef México 2026. Este domingo 28 de junio, los participantes enfrentaron un reto de eliminación donde nadie tenía asegurada su permanencia y cada error podía significar el final del sueño culinario. El episodio estuvo marcado por la presión desde el inicio, ya que ninguno de los concursantes contaba con inmunidad. Frente a los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena, los cocineros tuvieron que demostrar técnica, creatividad y capacidad para resolver bajo presión.

La jornada comenzó con dos participantes en una posición complicada: Julio y Daniela llegaron con el mandil negro, una consecuencia obtenida desde la semana anterior debido a su desempeño durante los retos previos.

Con la competencia avanzando y los niveles culinarios elevándose, cada platillo se convirtió en una oportunidad para mantenerse dentro del programa. UN RETO MEXICANO DEFINIÓ EL DESTINO DE LOS PARTICIPANTES El desafío de la noche puso a prueba la identidad gastronómica de los concursantes, quienes debían presentar un platillo con un toque “muy mexicano”. Los jueces analizaron cada detalle: desde la ejecución hasta la combinación de sabores y la presentación final.

La exigencia fue mayor porque los participantes restantes ya habían mostrado una evolución importante dentro del reality. La cocina dejó atrás las primeras etapas de adaptación y comenzó una fase donde pequeños errores podían marcar la diferencia. Finalmente, el veredicto de los chefs determinó que Ismael debía abandonar la competencia. Su salida ocurrió apenas una semana después de haber ingresado al programa, convirtiéndolo en uno de los participantes con menor tiempo dentro de esta temporada. El nuevo eliminado llegó al reality después del cambio de dinámica anunciado el pasado 21 de junio, cuando se incorporaron dos nuevos concursantes: Nora e Ismael. La llegada de ambos modificó el equilibrio del programa justo cuando el resto de cocineros comenzaba a consolidar su nivel. “Hay mucha competencia adentro, muchos competidores, todos son muy capaces. No hay ningún rival débil ya todos van afinando sus habilidades”, expresó Ismael tras su eliminación. SU PLATILLO Y LOS ERRORES QUE LO DEJARON FUERA Durante la evaluación, Ismael reconoció que su principal problema estuvo en los detalles finales del platillo. Aunque algunos elementos lograron convencer a los jueces, una preparación clave no alcanzó el punto esperado.

“El error fue la salsa completamente, me faltó un poco más de sal, condimentos... nada más”, explicó el participante después de la transmisión. El concursante también destacó que la proteína había quedado bien ejecutada y que el término de la carne fue uno de los aspectos positivos señalados durante la crítica de los chefs. Sin embargo, en una competencia como MasterChef México, donde cada elemento cuenta, un detalle puede cambiar completamente el resultado. La falta de algunos ingredientes originales también obligó a Ismael a improvisar durante la preparación. Un dato curioso de esta temporada es que el ingreso de nuevos participantes en una etapa avanzada representa un reto adicional, ya que deben adaptarse rápidamente al ritmo de una cocina donde los demás concursantes ya conocen la dinámica de los jueces. LOS PARTICIPANTES QUE SIGUEN EN MASTERCHEF MÉXICO 2026 Después de la eliminación de Ismael, la competencia continúa con 17 cocineros que mantienen vivo el objetivo de llegar a la final del programa. Los participantes que permanecen en MasterChef México 2026 son: · Michelle Malacara · Luis Alfonso Ramos · Emmanuel Chiang · Carmen Fuentes · Flor Ramírez · Jazmín Bernal · Camila Souza · Ángel Villamar Carrillo, “Antrax” · Daniela Parra · Ixdit Vega · Claudia Ruíz · Diego Carrillo · Julio Vázquez · Bruno Bautista, “Lancer” · María del Carmen Ramos · Alberto Palomino, “Ramahá” · Nora

La eliminación de Ismael dejó claro que la competencia se encuentra en una etapa donde la diferencia entre permanecer o salir depende de la precisión, la creatividad y la capacidad de adaptarse ante los jueces. Aunque Julio y Daniela llegaron con el peso del mandil negro, ambos lograron superar el episodio y continúan dentro del programa, demostrando que en la cocina de MasterChef México 2026 nada está definido hasta el último momento.

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