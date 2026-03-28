Mayrín Villanueva, ‘Madame Beja’ y ‘La Fiscal’

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/ 28 marzo 2026
    Mayrín Villanueva, ‘Madame Beja’ y ‘La Fiscal’
Abundio Novello
por Abundio Novello

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Vamos a hacer un repaso de protagonistas de todo tipo tanto en telenovelas como en series de streaming

Hoy es el último domingo del mes dedicado a la mujer y para la ocasión vamos a hacer un repaso de protagonistas de todo tipo tanto en telenovelas como en series de streaming a lo largo del mismo:

‘CORAZÓN DE ORO’: El lunes 2 de marzo entró en sustitución de una de las mejores telenovelas del canal de Las Estrellas estrenadas en el 2025, ‘Mi Verdad Oculta’, una de las peores en lo que va del 2026, ya que luego de sorprendernos gratamente en el 2021 el productor Pedro Ortiz de Pinedo y la protagonista juvenil Gala Montes con la telenovela vespertina ‘Diseñando tu Amor’, con esta nueva oferta que fue risible desde el primer capítulo presentando a Mayrín Villanueva como la madre “taquera” de Gala hasta esta semana siendo atacada como presa en una cárcel por unas compañeras reclusas con sonidos muy chafas, ha ido de mal en peor.

‘MADAME BEJA’ (HBO): En el otro extremo, habiendo estrenado sus primeros 5 capítulos el pasado lunes 2 de febrero y sus últimos cinco el pasado lunes 23 de marzo, esta telenovela brasileña no defraudó en ningún momento a quienes hemos disfrutado de producciones de este género provenientes de aquel país sudamericano desde “La esclava Isaura” (1976) hasta la más reciente “Avenida Brasil” (2012), en este caso presentando un más audaz refrito de la original de 1986 con una controversial protagonista empoderada en un entorno totalmente adverso del siglo XIX a quien las circunstancias la orillan a convertirse en la “Madame” del burdel de su pueblo natal.

‘LA FISCAL’ (NETFLIX): Y justo una semana después de que la mencionada HBO estrenó “Los asesinos de Colosio”, esta otra plataforma estrena una serie documental que a diferencia de aquella y con todo y la producción de un respetable periodista como Diego Osorno, a diferencia de su anterior ‘Debhani, una historia de redes’, para VIX, el darle aquí protagonismo a la primera fiscal de investigaciones de feminicidio de la CDMX, Sayuri Herrera, siendo Jefa de Gobierno la hoy presidenta de México, hace evidente, luego de series sobre feminicidios con humor negro como “Las muertas” y la proyección de la plataforma en “La mañanera”, contenidos manipulados.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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Columna: Sopeoperas

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