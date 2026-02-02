Mel Brooks, centenarios y luto en el cine mexicano

/ 2 febrero 2026
    Mel Brooks, centenarios y luto en el cine mexicano

La última semana de enero, curiosamente, hubiera coincidido el festejo de un par de centenarios para un par de primeros actores del cine mexicano

El mismo 22 de enero en que se dieron a conocer las nominaciones para la entrega número 98 del Oscar HBO estrenó un muy recomendable documental titulado “Mel Brooks: El Hombre de los 99 años”.

Para las nuevas generaciones el nombre del ganador del Oscar al Mejor Guión Original de 1968 por su ópera prima como director “Los Productores” y quien el próximo mes de junio espera estar festejando los 100 años de edad muy seguramente no les dice nada pero para el cineasta Judd Apatow (“Virgen a los 40”) su indiscutible legado para la comedia en televisión, stand up, el Séptimo Arte y la comedia musical norteamericana ha sido tan trascendental que valía la pena dedicarle casi cuatro horas de duración a toda una vida de éxitos pero también momentos duros en cuyos testimonios alcanzaron a incluirse los de cineastas como Rob Reiner y David Lynch.

La última semana de enero, curiosamente, hubiera coincidido el festejo de un par de centenarios para un par de primeros actores del cine mexicano, Armando Silvestre el pasado jueves 28, y David Reynoso el jueves 29. Silvestre, quien falleció en junio del 2024 a los 98 años, es recordado, entre otras, por su trabajo en el western “Dos mulas para la hermana Sara”(Don Siegel, 1970), al lado de Clint Eatswood y Shirley MacLaine, y Reynoso como “El Mayor” en el clásico “Viento negro” (Servando González, 1965), que puede verse en streaming por Tubi, o “El mal” (Gilberto Gazcón, 1966) junto al canadiense Glenn Ford y Stella Stevens, entre otras más.

Sin embargo, el mismo viernes 30 en que falleció la primera actriz canadiense Catherine O´Hara (“Mi Pobre Angelito”; “Beetlejuice”) a los 71 años, despertamos con la también triste noticia de la muerte del productor y cineasta saltillense Pedro Torres a los 72, a quien la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas honró en sus redes sociales diciendo que lamentar el fallecimiento del reconocido fotógrafo, director del Centro de Producción de Cortometrajes, productor creativo y publicista, cuyo enfoque innovador y su estética cinematográfica generaron un cambio permanente en la creación de contenidos audiovisuales del país.

El mismo viernes 30 el luto acompañó al cine nacional con el deceso a los 75 años de edad del fotógrafo Henner Hoffman, ganador del Ariel a la Mejor Fotografía de 1989 por “La leyenda de una máscara”, de José Buil, y quien fotografió a su vez las últimas películas de cineastas como Matilde Landeta (“Nocturno a Rosario”) y Carlos Enrique Taboada (“Jirón de Niebla”), apareciendo por ello con su testimonio sobre esta última experiencia en el documental “Jirón”, disponible en Prime Video, y el sábado 31 a los 55 del primer actor Gerardo Taracena, recordado entre otras por la ganadora del Oscar “Apocalypto” (Mel Gibson, 2006), entre otras más. Descansen en paz.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo

Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

