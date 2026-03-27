El elenco de “El Diablo Viste a la Moda 2” visitará México: lo que se sabe de su esperada gira

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/ 27 marzo 2026
    El elenco de “El Diablo Viste a la Moda 2” visitará México: lo que se sabe de su esperada gira

La secuela de “El Diablo Viste a la Moda” llegará a México con parte de su elenco.

La moda, el cine y el espectáculo se preparan para uno de los eventos más esperados del año. El elenco de El Diablo Viste a la Moda 2 llegará a México como parte de su gira promocional internacional, llevando el glamour de la pasarela a uno de los mercados más importantes para la industria cinematográfica.

El anuncio fue realizado por 20th Century Studios, que confirmó que parte del reparto recorrerá ciudades clave como Nueva York, Tokio, Shanghái, Londres y, ahora, México. Aunque aún no se han revelado la fecha exacta ni la sede del evento en el país, la noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la saga.

https://vanguardia.com.mx/show/cuando-se-estrena-tenemos-el-primer-avance-de-el-diablo-viste-a-la-moda-2-LI18102119

Un elenco que marcó a toda una generación

Uno de los principales atractivos de esta visita es la posible presencia de figuras icónicas del cine y la moda en pantalla. Entre los nombres que se esperan destacan:

Anne Hathaway

Emily Blunt

Stanley Tucci

Meryl Streep

Estos actores fueron clave en el éxito de la primera entrega estrenada en 2006, una película que se convirtió en referente dentro del cine de moda y cultura pop. Su regreso en la secuela ha despertado nostalgia y curiosidad por ver cómo evolucionan sus personajes casi dos décadas después.

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¿De qué trata la secuela?

La historia retoma el universo de Runway y se centra en Miranda Priestly, la poderosa editora en jefe que ahora enfrenta un entorno completamente distinto. El periodismo impreso atraviesa una crisis, obligándola a adaptarse a nuevas dinámicas digitales y a redefinir su liderazgo.

En este nuevo contexto, el conflicto principal surge con Emily Charlton, su exasistente, quien ahora ocupa una posición influyente dentro de un grupo de lujo. Esta confrontación promete explorar temas actuales como:

- La transformación de la industria editorial

- El poder en el mundo de la moda

-La evolución profesional de sus personajes

- La influencia del lujo en la era digital

https://vanguardia.com.mx/show/video-el-diablo-viste-a-la-moda-2-vuelve-con-mas-poder-FK19136535

Estreno en México y expectativa

La película tiene previsto su estreno en cines mexicanos el próximo 30 de abril, una fecha estratégica que apunta a captar tanto a los fans de la cinta original como a nuevas generaciones interesadas en el mundo de la moda.

La posible visita del elenco a México no solo refuerza la relevancia del país en la industria del entretenimiento, sino que también abre la puerta a eventos especiales, alfombras rojas y encuentros con fans que podrían convertir esta gira en un fenómeno mediático.

Por ahora, la expectativa crece mientras se confirman más detalles. Lo cierto es que “El Diablo Viste a la Moda 2” no solo marca el regreso de una historia icónica, sino también un momento clave para reconectar con una audiencia que sigue fascinada por el glamour, el poder y las intrigas del mundo fashion.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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