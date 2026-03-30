¡‘El Diablo’ a la mexicana! Meryl Streep y Anne Hathaway visitan la Casa Azul de Frida Kahlo para promocionar película
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Las protagonistas de ‘El diablo viste a la moda 2’ iniciaron su tour mundial rumbo al estreno del filme
Apenas el fin de semana pasado se confirmó el cast de ‘El diablo viste a la moda 2’, y este lunes se hizo realidad con la llegada de Meryl Streep y Anne Hathaway al popular Museo Casa Azul de Frida Kahlo, desatando la euforia entre los fanáticos de la historia y las estrellas de Hollywood.
De acuerdo con El Universal, desde temprana hora del lunes las calles alrededor del recinto cultural se vieron concurridas por decenas de personas que deseaban una foto, video o saludo de las actrices.
“¿Dónde más querrías empezar? Es decir, la cultura, la comida, la diversión, la gente, el color de los árboles, todo”, dijo Anne Hathaway al momento de comenzar la charla, en la que prensa, actores e influencers estuvieron presentes.
¿QUÉ PASÓ CON ANNE HATHAWAY?
“Habían querido hacer una secuela por mucho tiempo porque la primera fue un éxito enorme y una especie de ícono cultural, y solo tuvimos que esperar a que pasaran 20 años para que llegara la mejor historia”, dijo Meryl Streep entre risas, tras bromear sobre la edad que tenía cuando filmaron la primera película bajo las órdenes de David Frankel.
Las actrices fueron entrevistadas por Martha Debayle con la intención de que el público mexicano acuda a las salas cinematográficas el próximo 30 de abril para el estreno de la secuela.
¿DE QUÉ TRATARÁ ‘EL DIABLO VISTE A LA MODA 2’?
De nueva cuenta, la historia estará dirigida por el cineasta neoyorquino David Frankel. El tour de prensa continuará por ciudades como Nueva York, Tokio, Shanghái y Londres.
La historia retoma el universo de la revista ‘Runway’ y se centra en ‘Miranda Priestly’, la poderosa editora en jefe que ahora enfrenta un entorno completamente distinto. El periodismo impreso atraviesa una crisis, lo que la obliga a adaptarse a nuevas dinámicas digitales y a redefinir su liderazgo.
En este nuevo contexto, el conflicto principal surge con ‘Emily Charlton’, su exasistente, quien ahora ocupa una posición influyente dentro de un grupo de lujo.