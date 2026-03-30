¡‘El Diablo’ a la mexicana! Meryl Streep y Anne Hathaway visitan la Casa Azul de Frida Kahlo para promocionar película

Apenas el fin de semana pasado se confirmó el cast de ‘El diablo viste a la moda 2’, y este lunes se hizo realidad con la llegada de Meryl Streep y Anne Hathaway al popular Museo Casa Azul de Frida Kahlo, desatando la euforia entre los fanáticos de la historia y las estrellas de Hollywood.

De acuerdo con El Universal, desde temprana hora del lunes las calles alrededor del recinto cultural se vieron concurridas por decenas de personas que deseaban una foto, video o saludo de las actrices.

“¿Dónde más querrías empezar? Es decir, la cultura, la comida, la diversión, la gente, el color de los árboles, todo”, dijo Anne Hathaway al momento de comenzar la charla, en la que prensa, actores e influencers estuvieron presentes.