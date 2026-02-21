Michel Portal, Billy Steinberg y Residente

En vísperas del Día de San Valentín el mundo del jazz se cubrió de luto con la muerte a los 90 años de edad del clarinetista, saxofonista, bandoneonista y compositor francés Michel Portal.

Considerado toda una leyenda el jazz europeo, fue en el año de 1965 con el lanzamiento de su álbum “Free Jazz” que Michel Portal aportó un nuevo estilo a este género musical al darle mayor libertad a los músicos europeos a través de un alejamiento de las reglas tradicionales del jazz estadounidense al tiempo que compuso música para cine como sucedió con “El regreso de Martín Guerre” (1982), protagonizada por Gerard Depardieu, y colaboró con importantes figuras de la música contemporánea como Pierre Boulez, Luciano Berio y Karlheinz Stockhausen, entre otros más. Su legado lo coloca como uno de los grandes referentes del jazz moderno.

En lo referente a legados, a inicios de esta semana se dio otro lamentable fallecimiento, en este caso dentro de la música pop norteamericana ya que justo a diez días de cumplir 76 años de edad dejó de existir William Endfield Steinberg, mejor conocido como el exitoso compositor Billy Steinberg, autor, entre otros, de temas que convirtieron en íconos del pop a cantantes como Madonna (con “Like a Virgin”); Cyndi Lauper (con el himno para la comunidad LGBTIQ “True Colors”); The Bangles (“Eternal Flame”); Whitney Houston (“So Emotional”) y el grupo Heart (“Alone”), entre muchos otros más. Descansen en paz.

Para mediados de la semana las notas de la música fueron mucho más alentadoras con el anuncio de la dupla más que musical cinematográfica entre el cantante latino del momento, Bad Bunny, con su amigo y compatriota puertorriqueño Residente, ya que el miércoles pasado se dio a conocer que luego de haber participado en películas al lado de Brad Pitt, Adam Sandler y Gael García, entre otros, Bad Bunny va a protagonizar su primera película como actor precisamente bajo la dirección del ex vocalista de la agrupación Calle 13 (2004-2016) en la épica histórica “Porto Rico”.

La película que también contará con las actuaciones de ganadores o nominados al Oscar como el español Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortensen, será producida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu y contando con un guión de Alexander Delinaris (quien ganó una estatuilla dorada compartida con Iñarritu por “Birdman”) según lo dieron a conocer en un comunicado “ ... combina una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico, en una historia impactante inspirada en hechos reales”. A lo largo de su carrera musical, Residente ha sido acreedor a 29 Latin Grammys y cuatro Grammys con Calle 13 y en solitario.

