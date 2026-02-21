Michel Portal, Billy Steinberg y Residente

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 21 febrero 2026
    Michel Portal, Billy Steinberg y Residente

A 10 días de cumplir 76 años de edad dejó de existir William Endfield Steinberg, mejor conocido como el exitoso compositor Billy Steinberg

En vísperas del Día de San Valentín el mundo del jazz se cubrió de luto con la muerte a los 90 años de edad del clarinetista, saxofonista, bandoneonista y compositor francés Michel Portal.

Considerado toda una leyenda el jazz europeo, fue en el año de 1965 con el lanzamiento de su álbum “Free Jazz” que Michel Portal aportó un nuevo estilo a este género musical al darle mayor libertad a los músicos europeos a través de un alejamiento de las reglas tradicionales del jazz estadounidense al tiempo que compuso música para cine como sucedió con “El regreso de Martín Guerre” (1982), protagonizada por Gerard Depardieu, y colaboró con importantes figuras de la música contemporánea como Pierre Boulez, Luciano Berio y Karlheinz Stockhausen, entre otros más. Su legado lo coloca como uno de los grandes referentes del jazz moderno.

En lo referente a legados, a inicios de esta semana se dio otro lamentable fallecimiento, en este caso dentro de la música pop norteamericana ya que justo a diez días de cumplir 76 años de edad dejó de existir William Endfield Steinberg, mejor conocido como el exitoso compositor Billy Steinberg, autor, entre otros, de temas que convirtieron en íconos del pop a cantantes como Madonna (con “Like a Virgin”); Cyndi Lauper (con el himno para la comunidad LGBTIQ “True Colors”); The Bangles (“Eternal Flame”); Whitney Houston (“So Emotional”) y el grupo Heart (“Alone”), entre muchos otros más. Descansen en paz.

Para mediados de la semana las notas de la música fueron mucho más alentadoras con el anuncio de la dupla más que musical cinematográfica entre el cantante latino del momento, Bad Bunny, con su amigo y compatriota puertorriqueño Residente, ya que el miércoles pasado se dio a conocer que luego de haber participado en películas al lado de Brad Pitt, Adam Sandler y Gael García, entre otros, Bad Bunny va a protagonizar su primera película como actor precisamente bajo la dirección del ex vocalista de la agrupación Calle 13 (2004-2016) en la épica histórica “Porto Rico”.

La película que también contará con las actuaciones de ganadores o nominados al Oscar como el español Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortensen, será producida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu y contando con un guión de Alexander Delinaris (quien ganó una estatuilla dorada compartida con Iñarritu por “Birdman”) según lo dieron a conocer en un comunicado “ ... combina una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico, en una historia impactante inspirada en hechos reales”. A lo largo de su carrera musical, Residente ha sido acreedor a 29 Latin Grammys y cuatro Grammys con Calle 13 y en solitario.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Música
Opinión

Localizaciones


Saltillo

Selección de los editores
El objetivo del encuentro fue fortalecer la coordinación en seguridad y procuración de justicia.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’
La Fiscalía para las Mujeres y la Niñez aplica un protocolo de actuación inmediata para proteger a víctimas y judicializar los casos

Fiscalía reporta 20 carpetas por violación contra niñas en lo que va de 2026 en Coahuila
Internet y TikTok están de luto, luego que se confirmó el fallecimiento de la adulta mayor que se convirtió en todo un fenómeno, al ser reconocida por el popular meme de “Apaga la vela”.

Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza

Ni venganza, ni perdón, ni vergüenza
Economía anticipa un análisis de alcance antes de fijar postura sobre posibles efectos en el intercambio bilateral.

México evaluará impacto de arancel general de 10% anunciado por Trump, dice Marcelo Ebrard
El Tecate Emblema anunció su lineup oficial para su festival de este 2026.

Tecate Emblema 2026: Desde los Jonas Brothers hasta Cazzu y Kenia Os... este es el line up oficial
Presidenta realiza ‘six-seven’, la expresión viral del momento durante evento en Guanajuato.

Claudia Sheinbaum hace ‘six-seven’ durante inauguración de bachiller en Guanajuato, ¿qué significa y por qué es viral?