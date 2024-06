Mujer saltillense casi pierde la vida tras lipo por tratamiento con enfermeras ‘patito’

Itzel es una joven saltillense que este año se sometió a una cirugía estética en Monterrey. Aunque el procedimiento fue exitoso, sufrió hinchazón, dolor intenso y estuvo en peligro por mal procedimiento postoperatorio en Saltillo.

“Yo pensaba que esto me pasaba porque andaba desafiando a Dios. No había un día que no llorara, aún no lo supero, todavía lo platico y lloro. Es como si lo estuviera viviendo de nuevo, el verme herida y que se me salían los hilos de la cosida por dentro, el dolor de que me tallaban la herida y ver pozos en mi piel”, indicó en entrevista para VANGUARDIA.

El caso de Itzel no es un caso aislado ni en Saltillo ni en México. El año pasado se registró un caso grave: los reflectores acapararon la atención internacional por la muerte de la influencer Magnolia Morales, de 29 años, quien falleció a causa de malas prácticas durante sus cirugías para bajar de peso.

México ocupa el tercer lugar en la realización de cirugías estéticas, después de Estados Unidos y Brasil. Estadísticas de asociaciones nacionales indican que al año se realizan un promedio de un millón de intervenciones.

Estas cirugías estéticas suelen realizarse para moldear el cuerpo, es decir, en su mayoría no son procedimientos para salir de la obesidad.

Itzel, quien es una joven delgada, relata que la mayoría de sus amigas se han sometido a intervenciones: arreglo de nariz, busto, cintura, entre otros.