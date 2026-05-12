¡Será abuela! Alejandra Guzmán confirma posible embarazo de su hija Frida Sofía

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    ¡Será abuela! Alejandra Guzmán confirma posible embarazo de su hija Frida Sofía
    Regreso. Alejandra Guzmán reapareció ante los medios tras meses de hospitalización y habló sobre su vida familiar y profesional. FOTO: CUARTOSCURO

La cantante mexicana habló sobre la nueva etapa que podría vivir su familia, incluso sin mantener una relación tan cercana con su única hija

Lo que parecía un evento para celebrar su regreso a los escenarios tras meses de hospitalización se convirtió en un momento de camaradería y convivencia con la prensa para Alejandra Guzmán, quien compartió que pronto podría convertirse en abuela, además de hablar sobre el proceso para convertir las cenizas de su madre en un diamante.

Guzmán aseguró que la relación con la nieta de Enrique Guzmán está en buenos términos y dijo que existe comunicación, al grado de que recibió felicitaciones por el Día de las Madres.

“La dejo que ella haga su vida, como a mí me dejó mi madre hacer la mía, pero creo que voy a ser abuela. Hay rumores, creo que deberíamos preguntarle a Frida, porque ayer le puse: ‘¿Cuánto tienes?’. No sé, nada más salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo. No quiero desviar nada, pero la vida sigue y si voy a ser abuela, voy a ser muy yo, consentidora”, confesó.

¿QUÉ HIZO ALEJANDRA GUZMÁN?

La hija de Silvia Pinal lanzó recientemente una nueva canción titulada ‘Los Que Nos Quedamos’, escrita por ella misma e inspirada en el duelo que atravesó por la muerte de la llamada “Diva del Cine Mexicano”.

“Lo hice después de dejar de tomar y de realmente vivir mi luto. Lo quise hacer así, en mis cinco sentidos; así es como se debe vivir y sentir. Me siento muy en paz con todo lo que viví y con ella en los últimos años”, explicó.

“Con mi maternidad tuve mucha paz. Ya hablo con ella, me felicitó este Día de las Madres, bueno, el pasado, cosa que me llenó de alegría y que, pues en algún momento, también yo fui una rebelde”, aseguró la cantante de Reina de Corazones al hablar de su única hija.

Alejandra también comentó que, según los rumores, el bebé estaría próximo a llegar. Incluso compartió haberle preguntado a su hija sobre los meses de gestación que tendría, aunque sin mencionar si recibió respuesta.

https://vanguardia.com.mx/show/tienes-tu-boleto-mude-after-dark-2026-encendera-saltillo-con-musica-arte-y-experiencias-nocturnas-LA20648524

La cantante también dejó saber que el cuadro realizado por Diego Rivera de su madre se encuentra actualmente en Estados Unidos para ser restaurado y que próximamente lo mostrará una vez que concluyan los trabajos. (Con información de El Universal)

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Alejandra Guzmán

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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